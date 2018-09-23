Россия поможет Индии запустить космическую миссию, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Россия и Индия могут заключить договор об обмене опытом и взаимодействии в подготовке к запуску первой индийской пилотируемой миссии в космос, сообщает индийское агентство PTI со ссылкой на официальные источники.

Агентство сообщает, что стороны могут подписать договор в ходе официального визита Владимира Путина в Нью-Дели в следующем месяце. Отмечается, что аналогичный договор уже подписан с Францией.

Как сообщил в конце августа глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван, члены первого национального космического экипажа Индии пройдут подготовку в одном из иностранных государств. В качестве возможных вариантов назывались Германия, США и Россия.

Ранее глава МИД Индии Сушма Сварадж заявила, что Нью-Дели ждет визита президента России Владимира Путина 4 октября. Поездка российского лидера в Индию состоится в рамках ежегодного двустороннего саммита.

Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, сразу после получения страной независимости. Работа ведется под руководством правительственного департамента космических исследований. Непосредственная организация работ по координации деятельности различных организаций и фирм в рамках национальной комической программы, а также созданию ракетно-космической техники возложена на ISRO (до 1969 года — Индийский национальный комитет космических исследований).

На сегодняшний день организация уже активно разрабатывает космическое оборудование, скафандры, а также питание для астронавтов. Создаются собственные пилотируемые корабли.

Как анонсировал ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди, до 2022 года страна планирует запустить первую национальную пилотируемую миссию в космос. Космический корабль уже получил имя "Гаганьян", что в переводе означает "небесный корабль".