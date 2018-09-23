Опубликованы первые в истории фото с поверхности астероида

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Японское агентство аэрокосмический исследований (JAXA) опубликовало фотографии с поверхности астероида Рюгу.

Фотографии были получены после того, как два японских ровера, запущенных с зонда "Хаябуса-2", совершили первую в истории успешную посадку на поверхность астероида и смогли отправить фотографии.

Роверы отделились от зонда 21 сентбяря. Как сообщается на сайте JAXA, аппараты находятся в рабочем состоянии. При этом как минимум один из роверов продолжает движение по поверхности астероида.