Опубликованы первые в истории фото с поверхности астероида

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Японское агентство аэрокосмический исследований (JAXA) опубликовало фотографии с поверхности астероида Рюгу.
Фотографии были получены после того, как два японских ровера, запущенных с зонда "Хаябуса-2", совершили первую в истории успешную посадку на поверхность астероида и смогли отправить фотографии.
Роверы отделились от зонда 21 сентбяря. Как сообщается на сайте JAXA, аппараты находятся в рабочем состоянии. При этом как минимум один из роверов продолжает движение по поверхности астероида.