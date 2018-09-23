Медик раскритиковал исследование о самой вредной для сна позе

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Врач-физиотерапевт Семен Гальперин назвал исследование американских ученых о "самой вредной для сна позе" надуманным.

Ранее издание Bustle опубликовало работу американских сомнологов, утверждавших, что сон на животе вреден для здоровья: он якобы приводит к болям в спине, напряжению в шее и суставах, нарушению кровотока.

Гальперин усомнился в выводах экспертов.

"Насчет того, что действительно у нас при различных положениях может быть по-разному с давлением внутренних органов, <…> несколько сомнительно, потому что наше тело, в общем-то, приспособлено к различным ситуациям", — цитирует медика телеканал РЕН ТВ.

Он также раскритиковал рекомендации американских специалистов, предлагающих перед сном занимать "правильную" позу.

"Говорить о том, что готовиться к какой-то позе во сне, в которой мы будем спать — это не всегда, мягко говоря, возможно", — заявил Гальперин.

Резюмируя, медик призвал относиться к подобным исследования скептически.