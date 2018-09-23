МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Врач-физиотерапевт Семен Гальперин назвал исследование американских ученых о "самой вредной для сна позе" надуманным.
Гальперин усомнился в выводах экспертов.
"Насчет того, что действительно у нас при различных положениях может быть по-разному с давлением внутренних органов, <…> несколько сомнительно, потому что наше тело, в общем-то, приспособлено к различным ситуациям", — цитирует медика телеканал РЕН ТВ.
Он также раскритиковал рекомендации американских специалистов, предлагающих перед сном занимать "правильную" позу.
"Говорить о том, что готовиться к какой-то позе во сне, в которой мы будем спать — это не всегда, мягко говоря, возможно", — заявил Гальперин.
Резюмируя, медик призвал относиться к подобным исследования скептически.