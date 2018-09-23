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Японский ученый рассказал о первом шаге к созданию космического лифта

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© REUTERS / KyodoСтарт ракеты H2B с космическим грузовиком Конотори-7 с космодрома Танегасима, Япония. 23 сентября 2018Старт ракеты H2B с космическим грузовиком Конотори-7 с космодрома Танегасима, Япония. 23 сентября 2018
© REUTERS / Kyodo
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ТОКИО, 23 сен — РИА Новости. Япония стоит на пороге первого шага к осуществлению проекта космического лифта, рассказал РИА Новости профессор Университета Сидзуоки Масахиро Номи, отвечающий за уникальный эксперимент.

Международная космическая станция. Архивное фото
© NASA
Япония запустила космический корабль к МКС

Япония запустила ракету H2B с космическим грузовиком "Конотори-7", на борту которого находится комплект из двух малых спутников STARS-Me.

"До сих пор идея космического лифта существовала лишь как идея. Никто никогда не проверял, как это работает и может ли действительно это работать в условиях космоса. Комплект для эксперимента представляет собой два спутника, между которыми протянут шнур. По натянутому между спутниками шнуру должна двигаться машинка – прототип подъемника, который будет работать на космическом лифте. Задача эксперимента – посмотреть, что будет происходить в условиях космоса, если между двумя спутниками натянуть шнур и пустить по нему аппарат. Это первый шаг к созданию космического лифта. До сих пор никто никогда этого не делал. Это впервые в мире", — сказал ученый.

За разработку проекта по созданию лифта взялась японская компания Obayashi Corporation, Как рассказали РИА Новости ранее в компании, проект космического лифта представляет собой план по строительству к 2050 году структуры, которая не только сможет доставлять в космос грузы, но и "нанижет" на себя космические станции и блоки для дальней отправки на Марс и Луну. На первом этапе строительства на низкую орбиту около 300 километров будет запущен спутник, на основе которого начнется конструирование космического корабля.

Вид на Землю. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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После того, как корабль будет готов, он поднимется на геостационарную орбиту и будет вращаться с той же скоростью, что и Земля, находясь постоянно над одной и той же точкой. На высоте 36 тысяч километров он начнет выпускать кабель из углеродных нанотрубок, а сам продолжит подниматься выше. Через восемь месяцев после запуска ракеты он достигнет высоты 96 тысяч километров, а кабель — поверхности Земли.

С этого момента начнется работа по укреплению кабеля. По уже существующему кабелю на корабль, который со временем превратится в станцию-противовес, 500 раз будут челноком доставляться материалы. После того, как кабель достигнет прочности, позволяющей ему выдержать тяжесть 100-тонного подъемника, начнется строительство станции на геостационарной орбите, а затем и других станций на разной высоте.

© Фото : Nohmi Lab. / DinoSatoЭскиз комплекта из двух малых спутников STARS-Me
© Фото : Nohmi Lab. / DinoSato
Эскиз комплекта из двух малых спутников STARS-Me

Космический лифт в миниатюре

Цель предстоящего эксперимента заключается в том, чтобы убедиться в жизнеспособности самой идеи при помощи модели из двух спутников.

День космонавтики
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / iakovenko123, Depositphotos / ppl1958
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"Но если длина провода-троса в космическом лифте составляет 100 тысяч километров, то в нашем эксперименте длина шнура — всего 10 метров, то есть масштаб его — одна десятимиллионная. Протянуть шнур между двумя спутниками и по этому шнуру запустить подъемник. Мы говорим — шнур, но на самом деле это такая металлическая лента. По ней с помощью колесика и моторчика должен быть запущен и начать движение подъемник", — пояснил профессор Номи.

Этот эксперимент должен выявить возможности осуществления в условиях космоса то, что является принципом идеи космического лифта – натяжение троса между двумя спутниками или космическими станциями и перемещение грузов по этому тросу.

"Пока в космосе этого никто не делал, и мы не представляем, как это будет происходить, — признается ученый. — До сих пор были только эксперименты с воздушными шарами, которые поднимались на веревках и по ним пускался подъемник. Но в условиях космоса ничего подобного пока не проводилось. Мы впервые попробуем это сделать. Мы проверяем только то, может ли двигаться подъемник по шнуру".

Но именно это и есть самое главное в идее космического моста: когда будет построен настоящий космический лифт, когда от Земли в космос будет протянут провод-трос, подъемник сможет перевозить людей, грузы, а также искусственные спутники и запускать их непосредственно прямо в космос. Космический лифт призван заменить собой ракеты.

Технически эксперимент со спутниками STARS-Me будет выглядеть так.

"Два спутника в космическом грузовике "Конотори" будут доставлены на Международную космическую станцию. А затем с японского модуля "Кибо" они будут выведены в космос роботом-манипулятором. Два спутника в "слепленном" вместе виде будут функционировать как искусственный спутник. Затем они сами разъединятся и протянут между собой шнур. Мы проведем эту операцию при помощи управляющего устройства с Земли. После того как шнур будет протянут, мы дадим команду подъемнику, и он начнет движение", — сказал профессор Номи.

После того выхода в космос спутники должны будут месяц проходить проверку функционирования всех систем. Затем около месяца уйдет на то, чтобы они прекратили вращение, так как это сделает проведение эксперимента невозможным, и еще около недели – на натяжение шнура между ними. Сам эксперимент продлится не больше нескольких минут. Все операции по разъединению спутников, натяжению каната и запуску подъемника будут проводиться с управляющего устройства с Земли.

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