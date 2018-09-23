Названа вероятная цена, по которой космические туристы смогут облететь Луну

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" тоже готова предложить услугу туристического облета Луны на космическом корабле "Союз", но цена за одно места немного выросла и составит 150-180 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"В РКК "Энергия" уже много лет разрабатывается проект облета Луны на корабле "Союз", включая оказание услуг туристам. Однако сейчас стоимость билета немного выросла в связи с пересмотром экономических требований к проекту и составит от 150 до 180 миллионов долларов США", — рассказал собеседник.
Он напомнил, что изначально именно "Энергия" и американский оператор космического туризма компания Space Adventures вышли на коммерческий рынок с предложением туристического облета Луны. Стоимость одного из двух мест (третье предполагалось для командира-корабля – профессионального космонавта) составляла 150 миллионов долларов. В последующем из-за отсутствия спроса цена билета упала до 120 миллионов долларов.
Собеседник агентства пояснил, что выросла стоимость как билета к Луне, так и полета на орбиту. Если первые контракты по полетам американских астронавтов на Международную космическую станцию начинались с 20 миллионов долларов, то закончились на отметке около 82 миллионов за место. Аналогичная ситуация сложилась с космическими туристами. Первый турист Денис Тито заплатил за полет 20 миллионов долларов, а так и не полетевшая британская певица Сара Брайтман должна была отдать за путевку в космос 52 миллионов долларов.
В 2017 году тогдашний глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев рассказал, что в корпорацию обратились несколько желающих совершить облет Луны, заплатив за билет по 120 миллионов долларов. Такой полет он называл реальным в 2021–2022 годах. При этом на модернизацию "Союза" под облет Луны требовалось 500 миллионов долларов.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал 28 июня возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях "Союз", пока завершается разработка "Федерации".