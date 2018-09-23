Названа вероятная цена, по которой космические туристы смогут облететь Луну

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" тоже готова предложить услугу туристического облета Луны на космическом корабле "Союз", но цена за одно места немного выросла и составит 150-180 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Американская компания SpaceX несколько лет назад анонсировала облет Луны на космическом корабле Dragon 2 двумя туристами в конце 2018 года. Во вторник компания объявила, что первым коммерческим пассажиром транспортной системы BFR, который отправится к Луне, станет японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава. По словам владельца SpaceX Илона Маска, полет займет четыре-пять дней. Он не уточнил сроки, но сам космический турист завил, что это произойдет в 2023 году. SpaceX не раскрывает сумму, которую заплатит Маэдзава за путешествие.

"В РКК "Энергия" уже много лет разрабатывается проект облета Луны на корабле "Союз", включая оказание услуг туристам. Однако сейчас стоимость билета немного выросла в связи с пересмотром экономических требований к проекту и составит от 150 до 180 миллионов долларов США", — рассказал собеседник.

Он напомнил, что изначально именно "Энергия" и американский оператор космического туризма компания Space Adventures вышли на коммерческий рынок с предложением туристического облета Луны. Стоимость одного из двух мест (третье предполагалось для командира-корабля – профессионального космонавта) составляла 150 миллионов долларов. В последующем из-за отсутствия спроса цена билета упала до 120 миллионов долларов.

Собеседник агентства пояснил, что выросла стоимость как билета к Луне, так и полета на орбиту. Если первые контракты по полетам американских астронавтов на Международную космическую станцию начинались с 20 миллионов долларов, то закончились на отметке около 82 миллионов за место. Аналогичная ситуация сложилась с космическими туристами. Первый турист Денис Тито заплатил за полет 20 миллионов долларов, а так и не полетевшая британская певица Сара Брайтман должна была отдать за путевку в космос 52 миллионов долларов.

Предполагается, что для запуска будет использоваться ракета "Союз-2", которая выведет с космодрома "Байконур" на околоземную орбиту космический корабль "Союз МС". А запущенная с космодрома "Восточный" ракета "Ангара" запустит разгонный блок ДМ с дополнительным герметичным отсеком. Они состыкуются на орбите и продолжат полет к Луне. Срок экспедиции должен составить около недели. Корабль сможет облететь Луну в нескольких сотнях километров от поверхности.

В 2017 году тогдашний глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев рассказал, что в корпорацию обратились несколько желающих совершить облет Луны, заплатив за билет по 120 миллионов долларов. Такой полет он называл реальным в 2021–2022 годах. При этом на модернизацию "Союза" под облет Луны требовалось 500 миллионов долларов.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал 28 июня возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях "Союз", пока завершается разработка "Федерации".