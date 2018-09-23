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Бермудский монстр: ученые раскрыли тайны выброшенных на берег чудовищ

(обновлено: 09:04 23.09.2018)
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© Depositphotos / estebandeНападение кракена на корабльНападение кракена на корабль
© Depositphotos / estebande
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Во время штормов по всему миру на берег выносит десятки погибших морских животных, порой очень странных. Из-за разложения, отсутствия тканей, скелета их часто не могут идентифицировать даже специалисты, и людское воображение создает таинственных существ, до сих пор ускользавших от наших глаз. "Это чудовище", "Оно покрыто шерстью", "Выглядит живым" — вот первая реакция очевидцев. В подборке РИА Новости — самые загадочные монстры, подброшенные океаном.

Замок Уркхарт на озере Лох-Несс в Шотландии
© Fotolia / imacture
Несси возвращается: в Шотландии вновь увидели Лох-Несское чудовище

Столетний глобстер

В июле 2003 года на берег Чили вынесло огромную бесформенную органическую массу, которая растеклась по земле. Размеры поражали: длина ужасного "студня" — 12 метров, масса — 13 тонн. Заголовки мировых СМИ протрубили: "Чилийский глобстер поставил ученых в тупик".

Глобстером называют неопознанную тушу, выброшенную морем. В прежние времена, до развития генетических методов, было сложно определить вид животного, поэтому глобстеры служили источником вдохновения для криптозоологов — энтузиастов-любителей, ищущих неизвестных науке существ вроде снежного человека и замученных американскими военными пришельцев.

Чилийскому глобстеру повезло. Его посетили сотрудники местного центра изучения морских млекопитающих и визуально определили, что это, вероятно, остов кита.

Затем ученые из США и Новой Зеландии под руководством Сидни Пирса взяли образец органики из туши и провели гистологический анализ. С помощью полимеразноцепной реакции восстановили ДНК. Результаты показали, что это однозначно ткани кашалота, а не, к примеру, кальмара.

Несколькими годами ранее Пирс прославился тем, что раскрыл две тайны сразу — "бермудского блоба", найденного в 1988 году, и "монстра святого Августина", вынесенного на пляж штата Флориды в 1896 году.

Ткани "монстра святого Августина" сто лет хранились в научных лабораториях. Многие исследователи пытались определить вид существа, подозревая в нем гигантского кальмара. Пирс с помощью современных методов установил, что это останки теплокровного позвоночного животного, как и туша "бермудского блоба".

© AFP 2018 / ArmyОстанки кашалота, найденные на чилийском пляже в 2003 году
© AFP 2018 / Army
Останки кашалота, найденные на чилийском пляже в 2003 году

Бревно со щупальцами

Сильное землетрясение магнитудой 7,8 в Новой Зеландии, произошедшее 14 ноября 2016 года, обнажило часть морского дна вместе с его обитателями. Большинство быстро уползло самостоятельно в привычную водную среду, а огромное двухметровое, покрытое щупальцами существо осталось. Спустя месяц его нашли местные жители.

Объект был в ужасном состоянии, еще шевелился и страшно вонял. К месту происшествия вызвали ученых, которые быстро выяснили, что перед ними — мириады усоногих рачков-балянусов вида Lepas anatifera, облепившие бревно.

Балянусы любят крепиться к днищам судов, мусору и таким образом путешествовать по океану. Мышцы, которыми рачки держатся за поверхность, могут вытягиваться почти на метр.

Опубликовано Melissa Doubleday Пятница, 9 декабря 2016 г.

Волосатый монстр с Камчатки

В августе этого года после сильного шторма на берег Камчатки выбросило странную тушу в два человеческих роста, покрытую шерстью.

Местная жительница разместила фотографии морского чудовища в соцсетях, записала видеоролик на YouTube и попросила всех узнать, что это за существо. Высказывались предположения о том, что останки принадлежат шерстистому мамонту или гигантскому кальмару.

Сотрудники КамчатНИРО опровергли эти домысли и сообщили, что на фото — туша кита или огромной акулы, которая в процессе разложения лишилась жировой прослойки и обросла морскими организмами.

Розовое шевелящееся желе

На этой неделе, 17 сентября, очередного "монстра" обнаружили на берегу Новой Зеландии, к северу от Окленда. Нашедшая его семья поразилась размерам и расцветке существа, похожего на гигантскую медузу.

Фотографии находки отправили в СМИ и ученым из Национального института исследований воды и атмосферы (NIWA). "Монстр" оказался волосистой цианеей — самой крупной из известных на Земле медуз.

Цианея обитает в арктических морях, Атлантике и Тихом океане. Ее купол достигает двух метров в диаметре, а щупальца, усеянные стрекательными клетками, — более двадцати метров в длину. Этот опасный хищник плавает в открытом море и никогда по своей воле не приближается к берегу.

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