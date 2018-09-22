Два робота с японского зонда "Хаябуса-2" высадились на астероиде Рюгу

ТОКИО, 22 сен — РИА Новости. Два робота "MINERVA-II 1" высадились в субботу на астероиде Рюгу, они были спущены с японского космического зонда "Хаябуса-2", сообщило японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Роботы Rover-1A и Rover-1B, которые и составляют "MINERVA-II 1", стали первыми роботами, успешно высадившимися на поверхности астероида и сделавшими там фотографии.

"MINERVA-II 1" — это первые в мире роботы-разведчики, спустившиеся на поверхность астероида. Кроме того, впервые в мире им удается самостоятельно передвигаться по поверхности астероида и делать фотографии", — говорится в сообщении агентства.

В октябре планируется первая попытка самого зонда "Хаябуса-2" совершить посадку на астероид и взять пробы грунта. В июне этого года японский зонд "Хаябуса-2" после трехлетнего странствия в космосе достиг цели — приблизился к астероиду Рюгу на расстояние 20 километров.

© JAXA, University of Tokyo, Koichi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST Астероид Рюгю оказался похож на космический "сахарный кубик"

Космический зонд был запущен в 2014 году. За три с половиной года он преодолел расстояние, составившее в общей сложности 3,2 миллиарда километров. Астероид Рюгу удален от Земли на 2,8 миллиарда километров. Его диаметр составляет около 900 метров.

Зонд пробудет вблизи астероида полтора года, за это время он трижды попытается взять пробы грунта, а затем привезти их на Землю. Первую попытку приземления на астероид и взять пробу зонд осуществит уже осенью.

Орбита Рюгу проходит вблизи орбит Земли и Марса, это дает основание ученым надеяться, что в грунте могут быть обнаружены следы воды и органических веществ.

Аналогичную задачу на астероиде Итокава выполнил его предшественник "Хаябуса" в 2010 году. Тогда тоже была совершена попытка спустить на поверхность роботов, но она не увенчалась успехом.

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