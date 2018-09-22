В Новгородской области нашли пароход, построенный около 100 лет назад

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Дайверы Новгородской областной федерации подводной деятельности нашли на дне реки Волхов затонувший буксирный пароход, построенный примерно в конце XIX — начале ХХ века, сообщается на странице организации в социальной сети "ВКонтакте".

Судно обнаружено на глубине 15 метров.

"По виду это небольшой буксирный пароход, построенный примерно в конце XIX — начале ХХ века. Длина 19-20 метров, ширина 4 метра. Стальной корпус имеет цельный вид, деревянные надстройки разрушены", — говорится в сообщении.

По предположению специалистов, возможно, обнаруженное судно является одним из буксиров, затонувших во время Великой Отечественной войны.

На судах Новгородского речного порта во время Великой Отечественной войны эвакуировали более 20 тысяч новгородцев, имущество и часть музейных ценностей. С эвакуацией последних судов из Новгорода отступал Ильменский отряд кораблей под командованием капитана 3-го ранга В. Древницкого, который, прикрывал транспортные суда с эвакуированными и оказывал боевую поддержку сухопутным войскам.

"По воспоминаниям ветеранов-речников, при эвакуации в августе 1941 года погибли под бомбами буксирные пароходы "Усердный", "Кострома" и "Самара". Возможно, найден один из них", — отмечается в сообщении.