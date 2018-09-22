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Рогозин заявил об отказе России участвовать в лунном проекте с США

(обновлено: 15:45 22.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с будущими специалистами ракетно-космической отрасли в Королеве. 22 сентября 2018Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с будущими специалистами ракетно-космической отрасли в Королеве. 22 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона не будет принимать участие в совместном с США проекте окололунной станции The Gateway на тех условиях, которые предлагают американцы.  Об этом он рассказал на встрече с молодыми специалистами отрасли.

Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эксперт рассказал, как рекордно короткие полеты к МКС помогут летать к Луне
"Российская Федерация не может себе позволить участвовать на второстепенных ролях", — сказал он.

По словам Рогозина, Россия предложит собственный проект окололунной станции. "Будет ли она российская или международная станция, это предмет переговоров", — добавил глава "Роскосмоса".

Он также не исключил, что в новом проекте возможно и участие США. Кроме этого, станция может быть создана со странами — партнерами по БРИКС.

По словам главы "Роскосмоса", во время подготовки запланированного на 11 октября старта нового экипажа на МКС он проведет на Байконуре переговоры с администратором НАСА Джимом Брайденстайном и расскажет ему о российском видении сотрудничества на орбите Луны.

Мнение экспертов

Академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Железняков поддержал позицию о необходимости участия России в проекте Gateway как равноправного, а не подчиненного партнера. Однако, по его мнению, для достижения такого положения надо вести дипломатические переговоры.

Проект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway
© NASA
Источник: станцию на орбите Луны могут построить из российских модулей МКС
"Если сегодняшнее заявление является элементом такой игры, то тогда оно понятно, если это эмоциональное заявление, то оно поспешно и необоснованно", — заявил Железняков.

Он отметил, что весьма осторожно относится к заявлению Рогозина, потому что создать свою окололунную станцию Россия может, но это будет позже, чем участие в проекте The Gateway. Во-вторых, вызывает сомнение отсутствие опыта сотрудничества в космосе стран БРИКС.

"Я считаю, что России все же не следовало бы выходить из международного проекта, который является продолжением проекта Международной космической станции. По нему наработаны связи, между партнерами имеются юридические основы взаимодействия и опыт общения, а создавать все заново — дороже, дольше, но не всегда эффективнее", — заключил академик.

Член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин полагает, что окололунная станция должна создаваться в международной кооперации как проект всего человечества. 

Земля. Архивное фото
© Fotolia / studio023
Россия и Китай хотят создать совместную космическую станцию
"Безусловно, никто не хочет быть на вторых ролях, но это вопрос переговоров, потому что задачи настолько сложны, финансово емкие, что в одиночку никто не справится, и все это прекрасно понимают. Для решения этого вопроса нужно вести переговоры, а делать жесткие заявления, что "мы выходим", — контрпродуктивно", — сказал он.

Что же касается сотрудничества со странами БРИКС, то, по мнению Ионина, пока что оно может быть только на околоземной орбите.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, в свою очередь, считает, что России не стоит идти за США в создании окололунной станции, поскольку сам проект не дает ничего нового с точки зрения научной и технологической отдачи.

Концепция лунной базы Deep Space Gateway
© Boeing
Двигатель "лунной базы" НАСА может построить частная компания
"В целом сама идея орбитальной станции вокруг Луны — она очень скользкая, и не думаю, что нам нужно ориентироваться на американские идеи окололунной станции", — сказал он.

Эксперт напомнил, что ракетно-космическая корпорация РКК "Энергия" с самого начала участвовала в обсуждении проекта окололунной станции, но изначально было ясно, что "вряд ли что-то получится из-за политических отношений между странами".

"А на свою станцию у нас денег нет", — констатировал Моисеев.

Проект The Gateway

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017 года "Роскосмос" и НАСА подписали меморандум о сотрудничестве в создании такой станции, которая сперва называлась Deep Space Gateway, впоследствии получила название Gateway — Lunar Orbital Platform, а после прошедшего на днях совещания — просто The Gateway.

Луна. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
В России определили требования к подготовке экспедиции на Луну
Окололунная станция позволит отработать основные технологии для пребывания экипажа в условиях дальнего космоса и выполнить первые миссии на поверхность Луны автоматических и пилотируемых космических аппаратов, а также проверить технологии и элементы в рамках подготовки к пилотируемым миссиям на Марс.

В рамках проекта России предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции. Как рассказывал источник РИА Новости, российскую сторону не устроила ее роль в этом проекте — отсек предлагалось изготовить по американским техническим стандартам и под американский скафандр. 

Россия, защищая применение своих стандартов, пыталась использовать опыт МКС с его разделением на отсеки — российский и американский в рамках общей станции, но американская делегация резко выступила против такой позиции.

Участники эксперимента по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17
© РИА Новости / Максим Блинов
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Врата в дальний космос: как Россия и США готовятся вернуться на Луну
С 8 по 15 сентября делегация "Роскосмоса" приняла участие в международной встрече по обсуждению требований к окололунной орбитальной станции, которая прошла в Орландо (США). По итогам переговоров "Роскосмос" заявил, что стороны договорились продолжать сотрудничество.

В рамках этой встречи участники переговоров (США, Россия, Европа, Канада и Япония) договорились, что, как и планировалось, первый модуль будущей окололунной станции — Power Propulsion Module — запустят в 2022 году. 

В 2023 году к Луне отправятся два модуля — изготовленный международными партнерами модуль ESPRIT для хранения топлива и складской модуль американского производства U.S. Utilization Module. Тогда же планируется запустить логистический модуль и руку-манипулятор для переноса грузов по поверхности станции. 

В 2024–2025 годах к окололунной станции должны добавиться международный и американский жилые модули.

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