КОРОЛЕВ (Московская область), 22 сен — РИА Новости. Россия предложит новый проект окололунной станции, возможно, с международным участием, сообщил в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Будет ли она российская, или будет международная станция, это предмет переговоров", — сказал он в ходе встречи с молодыми специалистами отрасли.

Ранее Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в программе окололунной станции с США в том виде, в котором проект существует сейчас.

Глава Роскосмоса не исключил, что и в новом проекте окололунной станции будут участвовать США. Кроме этого, возможно, что станция будет создана со странами-партнерами по БРИКС.