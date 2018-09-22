Ученые раскрыли загадку одной из самых известных оптических иллюзий

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Восприятие изображений на картине "Моя жена и моя теща", одной из самых известных оптических иллюзий, зависит от возраста человека. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Флиндерса и Университета Южной Австралии. Результат их работы опубликован в журнале Scientific Reports.
Особенность картины заключается в том, что в одном лице заключены два: молодая женщина (стоит отвернувшись, зритель видит только ее нос, часть глаза, ухо и шею с ожерельем) и пожилая женщина (стоит в профиль, видны оба глаза, горбатый нос, рот и подбородок).
В исследовании приняли участие 666 человек из 22 стран мира (больше всего американцев — 393) в возрасте от 18 до 68 лет (средний возраст — 33 года).
Результаты показали, что люди младше 30 лет чаще видели молодую женщину (при этом чем моложе был участник эксперимента, тем меньший возраст он приписывал и девушке на картине). Люди старше 30 лет чаще видели пожилую даму.
Изображение "Моя жена и теща" впервые появилось на немецкой открытке 1888 года. В 1915 году свою версию представил карикатурист Уильям Эли Хилл. В 1930-м психолог Эдвинг Боринг использовал картину в статье "Новая двусмысленная фигура", после чего ее стали публиковать в учебных пособиях как пример наглядной оптической иллюзии.