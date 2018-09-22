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Космический шторм раскрыл тайну гибели китайского государства

(обновлено: 08:03 22.09.2018)
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CC0 / Pixabay/yxd01 / Кратер вулкана Пэктусан на границе Китая и Южной КореиКратер вулкана Пэктусан на границе Китая и Южной Кореи
CC0 / Pixabay/yxd01 /
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Мощные вспышки на Солнце, оставляющие следы в годичных кольцах деревьев и называемые "события Мияке", позволяют с точностью до года определить возраст археологической находки или проверить историческую гипотезу. На днях участники международного проекта COSMIC доказали планетарный масштаб событий Мияке.

Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971
© AFP 2018
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Отчего погибло государство Бохай

Согласно историческим хроникам, государство Бохай в Манчжурии пало в 926 году нашей эры. По одной из гипотез, его погубило извержение вулкана Пэктусан — одно из крупнейших в истории человечества. Но точная дата стихийного бедствия была неизвестна. Все, что могли сказать ученые: это случилось около тысячного года нашей эры.

Радиоуглеродный анализ погребенной под пеплом Пэктусана лиственницы показал, что дерево погибло между 920 и 950 годами.

Суть этого метода — в определении концентрации радиоактивного изотопа 14C, который накапливают все живые организмы в процессе фотосинтеза или питания. После смерти процесс прекращается, а изотопы распадаются. Зная скорость распада (она постоянна) и период полураспада (около 5730 лет), устанавливают время гибели организма.

Вулкан Пэктусан, расположенный на границе КНДР и Китая
© AP Photo / Korean Central News Agency
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Погребенная лиственница прожила 264 года (об этом свидетельствовали годичные кольца). Значит, в 774 году нашей эры она уже росла. Ученые ухватились за этот факт. 

Дело в том, что в 774 году произошла мощнейшая вспышка солнечной активности, породившая протонный шторм. Поток высокоэнергичных частиц пробил магнитосферу, достиг атмосферы Земли и запустил каскад реакций, в результате которых концентрация 14C зашкалила.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos, CC0Событие Мияке 774 года нашей эры
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos, CC0
Событие Мияке 774 года нашей эры

Эту аномалию открыла в 2012 году Фуса Мияке (Fusa Miyake), в то время аспирантка Нагойского университета (Япония). "Событие Мияке", как теперь называют данный феномен, обнаружили в образцах деревьев не только Японии, но и Европы, Новой Зеландии, Америки.

Настала очередь Китая. Ученые снова взяли образец погибшей под пеплом лиственницы, сделали радиоуглеродный анализ нескольких колец и установили в одном из них событие Мияке. Далее путем подсчета колец несложно было определить дату гибели дерева, она же дата извержения — конец 946 года. К тому моменту государство Бохай уже было захвачено кочевниками, а значит, вулкан Пэктусан к его краху не имеет отношения.

© Фото : Nagoya UniversityФуса Мияки из Нагойского университета, открывшая в древесных кольцах аномалии 14C
© Фото : Nagoya University
Фуса Мияки из Нагойского университета, открывшая в древесных кольцах аномалии 14C

События Мияке и солнечный шторм

С помощью радиоуглеродного и дендрохронологического методов установлены еще несколько событий Мияке — в 5480, 3372 и 660 годах до нашей эры, 993 и 1306 годах нашей эры. Дату определяют по резкому скачку 14C в каком-либо годичном кольце. Пик наблюдается в нескольких следующих годичных кольцах.

Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
© РИА Новости / Ксения Никольская
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Дату начала события можно установить с точностью до месяца. Например, первое открытое событие Мияке началось в июле 774 года и продолжалось до 780 года.

Аномалии радиоуглерода в древесине объясняли гамма-всплесками, взрывами сверхновых, кометой, галактическим космическим излучением, но астрономы считают, что все дело в солнечных космических лучах экстремальной силы. Для обитателей Земли они не опасны. В небе проявляются в ночных зарницах и ярко-красной авроре.

Следы событий Мияке в виде аномалии радиоактивных изотопов бериллия (10Be) и хлора (36Cl), имеющие космическое происхождение, нашли в ледниках Гренландии и Антарктиды.

Аномалии 14C в "событиях Мияки" 775 и 995 годов

Дендрохронология требует защиты

Открытие Мияке предоставило археологам, историкам, климатологам и астрономам очень точный инструмент для датировки событий и проверки различных гипотез о состоянии климатической системы в прошлом. Поэтому всплески 14C стали специально искать у деревьев в разных регионах мира.

Интересно, что в 2012-2013 годах появились работы, выражавшие сомнение в правильности определения возраста по древесным кольцам. Для дендрохронологов это послужило поводом доказать свою точку зрения, используя события Мияке.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / sonerbakir / manjik / makovnv
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"Необходимо было получить данные для как можно большего числа хронологий из разных частей света и попытаться понять и объяснить закономерности этих всплесков. У Ульфа Бюнтгена из Швейцарского федерального института исследования леса, снега и ландшафтов (сейчас он работает в отделе географии Кембриджского университета. — Прим. ред.) родилась идея объединить усилия дендрохронологического сообщества", — рассказывает РИА Новости Александр Кирдянов, сотрудник Института леса Сибирского отделения РАН, Сибирского федерального университета и Кембриджского университета.

Так возник волонтерский международный проект COSMIC.

"Ульф обратился к ученым, у которых есть необходимый древесный материал, с просьбой его отобрать, еще раз провести датировку древесных колец и переслать в Швейцарию. Я, как и многие мои коллеги, давно сотрудничаю с Ульфом Бюнтгеном. Некоторые из наших и наработанных вместе с ним материалов получили гораздо более широкую известность в мире именно благодаря этому сотрудничеству. Поэтому откликнулись многие", — продолжает Кирдянов.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / hlehnerer, Depositphotos / realinemedia
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Для исследования требовались образцы из мест, где выстроены древесно-кольцевые хронологии длительностью более тысячи лет.

"Их не так много. В России самая длительная — Ямальская, охватывающая более семи тысяч лет, построена в нашей лаборатории. Красноярским дендрохронологам принадлежат двух- и трехтысячелетние хронологии для Таймыра и севера Якутии (Индигирки). В последние годы строят шкалу для Алтая продолжительностью более трех с половиной тысяч лет. Авторы этих хронологий известны в дендрохронологическом сообществе. Их и пригласили в намечающуюся коллаборацию", — поясняет РИА Новости участник COSMIC Рашит Хантемиров, ведущий научный сотрудник лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (Екатеринбург).

Деревья хранят следы космических событий
© Фото : ИЭРиЖ УрО РАН / В.В.КукарскихСобранные в экспедиции образцы разного возраста.Собранные в экспедиции образцы разного возраста
© Фото : ИЭРиЖ УрО РАН / В.В.Кукарских
Собранные в экспедиции образцы разного возраста.
© Фото : ИЭРиЖ УрО РАН / В.В.КукарскихДобывают образец дерева.Добывают образец дерева
© Фото : ИЭРиЖ УрО РАН / В.В.Кукарских
Добывают образец дерева.
© Фото : ИЭРиЖ УрО РАН / В.В.КукарскихВ поисках древесины для дендрохронологического определения возраста.В поисках древесины для дендрохронологического определения возраста
© Фото : ИЭРиЖ УрО РАН / В.В.Кукарских
В поисках древесины для дендрохронологического определения возраста.
© Фото : ИЭРиЖ УрО РАН / В.В.КукарскихПочти вся древесина на Ямале находится в речных отложениях.Почти вся древесина на Ямале находится в речных отложениях
© Фото : ИЭРиЖ УрО РАН / В.В.Кукарских
Почти вся древесина на Ямале находится в речных отложениях.
© ИЭРиЖ/Рашит ХантемировОбразец ископаемой древесины с Полярного Урала с кольцами, относящимися к 770-780 годам нашей эры.Образец ископаемой древесины с Полярного Урала с кольцами, относящимися к 770 - 780 гг. н.э.
© ИЭРиЖ/Рашит Хантемиров
Образец ископаемой древесины с Полярного Урала с кольцами, относящимися к 770-780 годам нашей эры.
© Фото : Александр КирдяновВзятие образцов дерева для определения возраста, Тыва.Взятие образцов дерева для определения возраста, Тува
© Фото : Александр Кирдянов
Взятие образцов дерева для определения возраста, Тыва.
© Фото : Александр КирдяновЭкспедиция в Тыву в поисках старых деревьев.Экспедиция в Туву в поисках старых деревьев
© Фото : Александр Кирдянов
Экспедиция в Тыву в поисках старых деревьев.
© Фото : ИЭРиЖ УрО РАН / В.В.КукарскихПолуископаемое дерево, погибшее в 5016 году до нашей эры.Полуископаемое дерево, погибшее в 5016 году до н.э.
© Фото : ИЭРиЖ УрО РАН / В.В.Кукарских
Полуископаемое дерево, погибшее в 5016 году до нашей эры.
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Всплески обнаружили на обоих полушариях

Для исследования отобрали 44 серии образцов 27 видов деревьев с пяти континентов, возраст которых был точно определен по годичным кольцам и охватывал 770-780 и 990-1000 годы нашей эры.

"Правильную дендрохронологическую датировку, а это залог качественной работы, каждый участник выполнил сам. Получение первичного древесного материала занимает годы, если не десятилетия, и подразумевает огромные финансовые вложения, поскольку требует экспедиций в удаленные регионы", — рассказывает Александр Кирдянов.

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© РИА Новости / Юрий Каплун
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"Чтобы была возможность предоставить точно датированные древесные кольца для любого года из последних семи тысяч лет, пришлось работать лет двадцать-тридцать", — добавляет Хантемиров.

Для определения концентрации 14С использовали новейший метод — ускорительную масс-спектрометрию (AMS). Установка отделяет редкие изотопы от фона, в данном случае — космические изотопы 14С от стабильных 12С, имеющих земное происхождение.

По словам Кирдянова, в рамках COSMIC провели 484 измерения на компактной ускорительной установке в радиоуглеродной лаборатории Высшей технической школы Цюриха.

Результаты исследования участники COSMIC изложили в недавней статье в Nature Communication. Их вывод — события Мияке 774 и 993 годов зафиксированы с большой временной точностью в обоих полушариях. Значит, породившее их явление воздействует на всю планету и оставляет следы в деревьях, выросших в совершенно разных климатических условиях. Кроме того, ученые обнаружили плавное снижение аномалии с севера к экватору, но это еще ждет своего объяснения. И главное — подтвердились данные дендрохронологии.

"Мы теперь уверены в правильности тех дендрохронологий, которые анализировались в работе на отрезке времени с 774 года нашей эры до текущего момента", — говорит Александр Кирдянов.

© Springer NatureСеть образцов, которые участвовали в исследовании проекта COSMIC
© Springer Nature
Сеть образцов, которые участвовали в исследовании проекта COSMIC
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