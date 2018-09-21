РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Барбекю и шашлыки вредят организму не меньше сигарет, заявляют ученые

0108311
© РИА Новости / Илона ХварцкияШашлык на мангалеШашлык на мангале
© РИА Новости / Илона Хварцкия
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Постоянная жарка или варка пищи на открытом огне или на углях повышает вероятность развития пневмонии, астмы и других болезней легких на 40-60%, что делает их не менее опасными, чем сигареты. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Фрукты и овощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Ученые выяснили, какие фрукты могут вылечить легкие курильщиков
"Наши коллеги неоднократно говорили о том, что уголь и дрова могут способствовать развитию хронической обструктивной болезни легких. Они, однако, фокусировались на изменениях в их работе, а не на смертях и других последствиях развития болезни. Мы восполнили этот пробел и проверили, есть ли подобная связь с другими болезнями", — заявил Ка Хун Чан (Ka Hung Chan) из Оксфордского университета (Великобритания).

Дым открытых костров, а также древесных и угольных печей содержит в себе большое число канцерогенов, угарного газа и ряда других веществ, крайне негативно влияющих на жизнь человека. Даже непродолжительный контакт с огнем, как показывают наблюдения за пожарниками, повышает концентрацию канцерогенов в крови в 2,5-5 раз, что заметно повышает вероятность развития рака.

Большинство жителей развитых стран, как отмечают Чан и его коллеги, сталкиваются с углем и кострами крайне редко, только во время походов на шашлыки и барбекю, однако в развивающихся странах ситуация совсем другая. По текущим оценкам Международного энергетического агентства, почти 40% домашних хозяйств в Китае и в ряде других развивающихся стран мира продолжают использовать дрова и уголь для приготовления пищи и обогрева своих домов.

Сломанная сигарета в пепельнице
© Fotolia / sharaku1216
Ученые раскрыли необычную связь между курением и плохим здоровьем стариков

Чан и его коллеги попытались оценить последствия от жизни в подобных условиях, наблюдая за здоровьем 277 тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет. Примерно половина из них периодически или постоянно использовала уголь и дрова для приготовления пищи, обогрева помещений или других бытовых нужд. Ни один из них не курил и не страдал от болезней легких на момент начала наблюдений.

За последующие десять лет около 20 тысяч из них умерли от рака и тяжелых болезней легких, или же попали в больницы с подобными диагнозами. Это позволило ученым проследить, как костры и угольные печи влияют на здоровье человека.

Как оказалось, жизнь в таких условиях вредила здоровью китайцев и китаянок не меньше, чем регулярное употребление сигарет. В среднем, такие люди на 54% чаще умирали от болезней легких, чем их сверстники, использовавшие газовые или электрические плиты и централизованные системы отопления.

Хуже всего на здоровье людей влияли дрова – в среднем, они повышали вероятность развития болезней легких на 37%, а уголь – на 22%. Отсутствие нормального дымохода поднимало эти шансы еще на 7%.

Сигареты в пепельнице
© Fotolia / nuklein
Ученые поняли, почему легкие некоторых курильщиков выглядят здоровыми

Сильнее всего "шашлыки" влияли на шансы приобрести туберкулез, астму и другие хронические болезни легких – они повышались примерно в 1,5-2 раза. Чуть меньше вырастала вероятность заполучить хроническую обструкционную болезнь легких или острые инфекции нижних дыхательных путей.

Все это, как считают авторы статьи, говорит о том, что властям Китая и других развивающихся стран следует прикладывать максимальные усилия для того, чтобы обеспечить свое население централизованным отоплением, электричеством и газом для того, чтобы избежать появления эпидемии болезней легких уже в ближайшем будущем.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена