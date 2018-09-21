Самая загадочная черта Солнца оказалась характерна для многих звезд

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Одна из самых загадочных черт Солнца – разная скорость вращения его материи у экватора и в умеренных широтах – оказалась характерной для дюжины близлежащих звезд. Об этом пишут астрофизики, опубликовавшие статью в журнале Science.

"Наши замеры показывают, что многие звезды вращаются вокруг своей оси так же, как это делает Солнце. Что удивительно, разница в скоростях на экваторе и в высоких широтах у многих из них была еще более высокой, чем у нашего светила. Это не предсказывается ни одной моделью и теорией", — заявил Лоран Гизон (Laurent Gizon) из Института изучения Солнечной системы в Геттингене (Германия).

Скорость вращения звезд вокруг своей оси является одним из самых важных их свойств для астрономов, так как она позволяет вычислить возраст светила, уточнить его тип, понять, как часто внутри него происходят "звездотрясения" и выяснить, есть ли у него компаньон. Как правило, молодые звезды вращаются быстрее, чем пожилые светила, чем пользуются ученые при поиске "двойников" Солнца и новорожденных звезд.

Первые наблюдения за структурой недр Солнца раскрыли две неожиданных аномалии – оказалось, что материя на экваторе светила вращается примерно на треть быстрее, чем у его полюсов и в умеренных широтах, а внутренние слои движутся заметно быстрее, чем внешние оболочки нашей звезды. И то, и другое крайне сложно объяснить в рамках современных теорий, описывающих рождение светил внутри газопылевых туманностей.

Обе этих аномалии, как отмечает Гизон, уже долгое время заставляют ученых спорить о том, является ли подобное поведение "нормой" для всех светил, или же Солнце уникально в этом отношении. Проверить, так ли это на самом деле, крайне тяжело из-за большого расстояния между Землей и ближайшими аналогами Солнца.

Гизон и его коллеги смогли впервые провести подобные замеры, используя данные, которые собирал телескоп "Кеплер" на первом этапе своей работы на орбите, во время которого он непрерывно следил за сотнями тысяч звезд на стыке созвездий Лебедя и Лиры.

Отобрав четыре десятка самых ярких и близких к нам светил, астрономы попытались найти следы сейсмических волн, связанных с движением материи в их недрах, в периодических изменениях их яркости. Эти данные ученые сравнили с аналогичными колебаниями в недрах Солнца в надежде понять, характерны ли для них такие же аномалии в скорости вращения.

Как оказалось, сразу 13 звезд, примерно треть светил, за которыми наблюдали Гизон и его команда, вращались примерно таким же образом, что и Солнце. Более того, в большинстве случаев различия в скорости движения экватора и умеренных широт были еще более выраженными – их скорость различалась в 1,5-2 раза.

Это открытие стало большой неожиданностью для астрофизиков – подобные различия не просто сложно, а фактически невозможно воспроизвести, используя компьютерные модели недр светил, описывающие движения потоков плазмы и структуру их магнитных полей.

По мнению астрофизиков, эти аномалии могут быть связаны с тем, как магнитные поля, существующие в самых глубинных слоях звезд, разогревают их материю и управляют тем, в какую сторону она движется.

Проверка этих идей, как отмечает Гизон, станет возможна в следующем столетии, когда будет запущен телескоп PLATO, обладающий более высокой чувствительностью к "звездотрясениям", чем "Кеплер".