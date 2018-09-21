Хватит впаривать: ученые доказали вред электронных сигарет

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. По разным оценкам, от полутора до четырех процентов россиян курят электронные сигареты, и их популярность только растет. Основная причина — уверенность в относительной безвредности вейпинга. Заядлые курильщики надеются таким образом избавиться от вредной привычки. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от чрезмерного увлечения электронными сигаретами, а Минпромторг России разработал законопроект, предлагающий приравнять их к обычным: ограничить продажу и запретить курение в общественных местах.
Крысы-курильщики
Затем исследователи сравнили легкие крыс-курильщиков и животных из контрольной группы. Оказалось, чем дольше грызуны дышали сигаретным аэрозолем, тем хуже выглядели их дыхательные органы. Биологи зафиксировали ателектазы (когда доли легкого фактически сдуваются), отек и истончение межальвеолярных перегородок, значительные изменения в бронхах.
По мнению ученых, внутренние органы грызунов так сильно пострадали, скорее всего, от пропиленгликоля и глицерина, содержащихся практически во все всех жидкостях — как никотиновых, так и безникотиновых, которыми заправляют электронные сигареты. Эти вещества при продолжительном вдыхании вызывают раздражение дыхательных путей, глаз, пагубно сказываются на центральной нервной системе.
Осторожно, тяжелые металлы!
При курении травятся не только сами любители вейпов, но и окружающие. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли, замерив уровни опасных веществ в баре, где разрешено дымить электронными сигаретами, обнаружили, что концентрации токсинов в несколько раз превосходят безопасные показатели. Особенно много было формальдегида — вещества, применяемого в мебельной промышленности при производстве пластмасс и лакокрасочной продукции.
Но даже при таких пугающих значениях уровень этого опасного токсина, вызывающего лейкемию, рак мозга и серьезные повреждения яичников, в окружающем воздухе в несколько раз ниже, чем в парах, вдыхаемых самими курильщиками. По мнению сотрудников Университета Невады и Института исследования пустыни, это значит, что большое количество токсических веществ оседает в организме курящего.
Лучше вообще не курить
"Безопаснее всего вообще не курить. Но если человек не в состоянии отказаться от курения (болезнь же!) и выбирает способ борьбы с зависимостью, то научные данные недвусмысленно показывают: электронные сигареты в сравнении с табаком менее опасны, хотя не безвредны. Вряд ли вейпы способствуют "отказу от курения", однако снизить вред для себя и окружающих посредством электронных сигарет, по всей видимости, можно", — считает нарколог, доктор медицинских наук, профессор Казанского федерального университета, эксперт ВОЗ Владимир Менделевич.
Вейпы, как и обычные сигареты, содержат психоактивные вещества (никотин), а значит, формируют привыкание, и это не только психологический аспект.
"Известно, что никотиновая зависимость относится к одной из наиболее тяжелых и резистентных к терапии, а по выраженности аддиктивного потенциала никотин на третьем месте из пятнадцати наркотиков, уступает только героину и крэку", — уточняет Менделевич.
Именно поэтому электронные сигареты и бесполезны в борьбе с курением, уверены эксперты Всемирной организации здравоохранения и американского Национального института рака. Более того, согласно исследованию сотрудников Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко, у тех, кто курит вейпы, часто наблюдается такой же высокий уровень привыкания к никотину, как и у более консервативных курильщиков.
Польза сомнительна, а вред очевиден
Среди доказанных последствий серьезные проблемы с сердцем и сосудами. У мышей, которых американские врачи заставили регулярно дышать испарениями электронных сигарет, довольно быстро стенки артерий и вен стали ломкими, а это приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Шведские ученые из Каролинского университета наблюдали подобные изменения в организме человека. У пятнадцати молодых добровольцев, выкуривших полноценный вейп, возникали те же проблемы, что и у мышей в американских опытах: артерии сужались и теряли гибкость. Это повышало давление и вызывало негативные эффекты, характерные для любителей табака.
Кроме того, вдыхаемый при вейпинге дым наносит вред самому сокровенному — человеческой ДНК, что увеличивает риск когда-нибудь умереть от рака. С другой стороны, у вейперов серьезно страдает иммунитет — электронные сигареты, особенно с ароматическими добавками, губительны для моноцитов. В экспериментах исследователей из Университета Рочестера (США) эти важнейшие клетки иммунной системы, погибая, выбрасывали множество сигнальных молекул, которые, в свою очередь, порождали воспалительные реакции в легких.