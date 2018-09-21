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Хватит впаривать: ученые доказали вред электронных сигарет

(обновлено: 08:17 21.09.2018)
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© Fotolia / tcsabaЭлектронныя сигаретаЭлектронныя сигарета
© Fotolia / tcsaba
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. По разным оценкам, от полутора до четырех процентов россиян курят электронные сигареты, и их популярность только растет. Основная причина — уверенность в относительной безвредности вейпинга. Заядлые курильщики надеются таким образом избавиться от вредной привычки. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от чрезмерного увлечения электронными сигаретами, а Минпромторг России разработал законопроект, предлагающий приравнять их к обычным: ограничить продажу и запретить курение в общественных местах.

Крысы-курильщики

Вейпер. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вейпы способствуют развитию рака ротовой полости, заявляют ученые
В 2016 году в одной из лабораторий Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского группа биологов заставила два десятка крыс "курить" электронные сигареты. Животных помещали в затравочную камеру, куда нагнетали аэрозоль безникотиновой жидкости, обычно используемой в вейпах. Грызуны получали суточную дозу курильщика в пересчете на свой вес — 0,005 миллиграмма жидкости. Треть крыс регулярно вдыхала аэрозоль в течение недели, треть — 30 дней, остальные — два месяца.

Затем исследователи сравнили легкие крыс-курильщиков и животных из контрольной группы. Оказалось, чем дольше грызуны дышали сигаретным аэрозолем, тем хуже выглядели их дыхательные органы. Биологи зафиксировали ателектазы (когда доли легкого фактически сдуваются), отек и истончение межальвеолярных перегородок, значительные изменения в бронхах.

По мнению ученых, внутренние органы грызунов так сильно пострадали, скорее всего, от пропиленгликоля и глицерина, содержащихся практически во все всех жидкостях — как никотиновых, так и безникотиновых, которыми заправляют электронные сигареты. Эти вещества при продолжительном вдыхании вызывают раздражение дыхательных путей, глаз, пагубно сказываются на центральной нервной системе.

© Пикалюк В.С. и др. Структурные изменения легких крыс при ингаляции аэрозоля безникотиновой жидкости для электронных сигарет // Журнал анатомии и гистопатологии. — 2016. — №2. — С. 41-45Образцы легкого крысы, вдыхавшей аэрозоль безникотиновой жидкости для электронных сигарет, на седьмые сутки
© Пикалюк В.С. и др. Структурные изменения легких крыс при ингаляции аэрозоля безникотиновой жидкости для электронных сигарет // Журнал анатомии и гистопатологии. — 2016. — №2. — С. 41-45
Образцы легкого крысы, вдыхавшей аэрозоль безникотиновой жидкости для электронных сигарет, на седьмые сутки

Осторожно, тяжелые металлы!

Вейперы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Курение вейпов вредит сердцу и сосудам, рассказали медики
Кроме того, в аэрозольных жидкостях для вейпов присутствуют тяжелые металлы — олово, никель, медь, свинец, хром — в концентрациях подчас в сто раз больше, чем в обычных сигаретах. Как отмечают исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде (США), наночастицы никеля и хрома попадают в аэрозоль из нагревательного элемента. Проникая в альвеолы легких, они оказывают локальный токсический эффект, а потом разносятся артериальной кровью по всему организму.

При курении травятся не только сами любители вейпов, но и окружающие. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли, замерив уровни опасных веществ в баре, где разрешено дымить электронными сигаретами, обнаружили, что концентрации токсинов в несколько раз превосходят безопасные показатели. Особенно много было формальдегида — вещества, применяемого в мебельной промышленности при производстве пластмасс и лакокрасочной продукции.

Но даже при таких пугающих значениях уровень этого опасного токсина, вызывающего лейкемию, рак мозга и серьезные повреждения яичников, в окружающем воздухе в несколько раз ниже, чем в парах, вдыхаемых самими курильщиками. По мнению сотрудников Университета Невады и Института исследования пустыни, это значит, что большое количество токсических веществ оседает в организме курящего.

© Иллюстрация РИА НовостиСодержание токсинов в аэрозоле электронных сигарет и табачном дыме
© Иллюстрация РИА Новости
Содержание токсинов в аэрозоле электронных сигарет и табачном дыме

Лучше вообще не курить

Электронная сигарета
© РИА Новости / Владимир Песня
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Электронные сигареты ускоряют старение сосудов, выяснили ученые
Некоторые ученые полагают, что электронные сигареты не так опасны, как принято считать, но это скорее маргинальная точка зрения, не поддержанная в научном сообществе. Есть исследования, доказывающие, что заболеваемость раком среди вейперов ниже, чем среди обычных курильщиков. А согласно докладу Министерства здравоохранения Великобритании, электронные сигареты — наиболее эффективный способ бросить курить для тех, кто хочет избавиться от этой пагубной привычки.

"Безопаснее всего вообще не курить. Но если человек не в состоянии отказаться от курения (болезнь же!) и выбирает способ борьбы с зависимостью, то научные данные недвусмысленно показывают: электронные сигареты в сравнении с табаком менее опасны, хотя не безвредны. Вряд ли вейпы способствуют "отказу от курения", однако снизить вред для себя и окружающих посредством электронных сигарет, по всей видимости, можно", — считает нарколог, доктор медицинских наук, профессор Казанского федерального университета, эксперт ВОЗ Владимир Менделевич.

Вейпы, как и обычные сигареты, содержат психоактивные вещества (никотин), а значит, формируют привыкание, и это не только психологический аспект.

"Известно, что никотиновая зависимость относится к одной из наиболее тяжелых и резистентных к терапии, а по выраженности аддиктивного потенциала никотин на третьем месте из пятнадцати наркотиков, уступает только героину и крэку", — уточняет Менделевич.

Именно поэтому электронные сигареты и бесполезны в борьбе с курением, уверены эксперты Всемирной организации здравоохранения и американского Национального института рака. Более того, согласно исследованию сотрудников Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко, у тех, кто курит вейпы, часто наблюдается такой же высокий уровень привыкания к никотину, как и у более консервативных курильщиков.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Kantar, EY analysisРаспределение по возрастным группам среди постоянных потребителей электронных сигарет
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Kantar, EY analysis
Распределение по возрастным группам среди постоянных потребителей электронных сигарет

Польза сомнительна, а вред очевиден

Выставка Global vape - 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Электронные сигареты ослабляют иммунитет, заявляют ученые
"Разговоры о вреде электронных сигарет, к сожалению, вышли за рамки академической дискуссии. Слишком много лоббистов с той и другой стороны пытаются поставить науку себе на службу. Иногда приходится читать в серьезных журналах "обзоры" с явно избирательным подходом к анализу исследований. Поэтому и выводы ученых так разнятся. Но в одном мнение исследователей консолидированное: вейпы небезвредны", — говорит Владимир Менделевич.

Среди доказанных последствий серьезные проблемы с сердцем и сосудами. У мышей, которых американские врачи заставили регулярно дышать испарениями электронных сигарет, довольно быстро стенки артерий и вен стали ломкими, а это приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Шведские ученые из Каролинского университета наблюдали подобные изменения в организме человека. У пятнадцати молодых добровольцев, выкуривших полноценный вейп, возникали те же проблемы, что и у мышей в американских опытах: артерии сужались и теряли гибкость. Это повышало давление и вызывало негативные эффекты, характерные для любителей табака.

Кроме того, вдыхаемый при вейпинге дым наносит вред самому сокровенному — человеческой ДНК, что увеличивает риск когда-нибудь умереть от рака. С другой стороны, у вейперов серьезно страдает иммунитет — электронные сигареты, особенно с ароматическими добавками, губительны для моноцитов. В экспериментах исследователей из Университета Рочестера (США) эти важнейшие клетки иммунной системы, погибая, выбрасывали множество сигнальных молекул, которые, в свою очередь, порождали воспалительные реакции в легких.

Выставка Global vape - 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Ученые развеяли миф о безопасности никотиновых электронных сигарет

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