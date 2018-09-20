Орбиту МКС откорректировали перед возвращением экипажа

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Орбиту полета Международной космической станции откорректировали перед возвращением экипажа корабля "Союз МС-08" на Землю, сообщил РИА Новости представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

"Коррекция прошла штатно", — сказал собеседник агентства.

Двигатели служебного модуля "Звезда" станции включились в 21.05 мск и проработали 17 секунд. Средняя высота полета МКС над Землей увеличилась примерно на 400 метров и составляет теперь 405,7 километра.

На корабле "Союз МС-08" 4 октября вернутся на Землю российский космонавт Олег Артемьев и американские астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. На станции ожидать следующего экипажа останутся россиянин Сергей Прокопьев, американка Серена Ауньен и немец Александер Герст.