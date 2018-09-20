Космонавт Прокопьев поседел после появления "дыры" в "Союзе"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев сообщил, что у его коллеги Сергея Прокопьева после разгерметизации "Союза МС-09" появилось более 40 седых волос.

Космонавты сообщают об этом на видеозаписи, выложенной на страничке Артемьева в Youtube. На нем показано, как 47-летний Артемьев стрижет 43-летнего Прокопьева.

"Вот ты прилетел, у тебя только четыре было седых волоса, а сейчас 47", — говорит Артемьев.

Прокопьев ответил, что это произошло "после разгерметизации".

Экипаж МКС 30 августа обнаружил на борту корабля "Союз МС-09" отверстие, через которое со станции уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты направились залить отверстие герметиком, но командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей выразил мнение, что вместо спешки лучше подождать следующего дня, дать специалистам подумать.

В подмосковном ЦУП решили действовать сразу, и космонавты успешно загерметизировали отверстие.

Позднее было опубликовано видео, в котором Прокопьев демонстрирует заделанное отверстие и говорит, что атмосфера на станции мирная и дружная, а все эксперименты выполняются в штатном режиме. Он также показал ультразвуковой прибор, с помощью которого была обнаружена течь.

На 15 ноября запланирован выход Прокопьева и Алексея Овчинина (прилетит на станцию в октябре), в ходе которого они попробуют вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и противометеоритную защиту и осмотреть отверстие, а также попытаются найти остатки герметика.

