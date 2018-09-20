Ученые открыли богомолов, охотящихся на рыбу

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Биологи обнаружили в Индии крайне необычную популяцию богомолов, которые охотятся не на других насекомых, а на гораздо более крупную добычу – рыбок, подплывающих близко к поверхности рек и озер. Его описание было представлено в Journal of Orthoptera Research.

"Похоже, что богомолы умеют запоминать то, где встречается добыча определенного типа, особенно та, которую можно легко поймать, что помогает им выживать и заставляет их возвращаться к "рыбным местам". Последующие наблюдения покажут, так ли это или нет", — отмечает Роберто Баттистон (Roberto Battiston) из Музея долины Брента (Италия).

Богомолы принадлежат к числу одних из самых крупных хищных насекомых, существующих на Земле. Они охотятся не только на беспозвоночных животных, но и на мелких ящериц, лягушек и птиц.

Эти насекомые особенно интересны тем, что самки могут поедать своих кавалеров во время спаривания, запасаясь белками для своего будущего потомства. Самцы многих видов богомолов выработали сложные поведенческие стратегии, которые с разной степенью успешности заставляют самку воспринимать их как брачного партнера, а не еду.

Баттистон и его коллеги открыли группу богомолов с крайне необычной диетой, расследуя случай, о котором им рассказал один из жителей города Карнатака в Индии, построивший небольшой сад и пруд на крыше своего дома.

Садовод-любитель, как отмечают ученые, пытался разводить рыбок-гуппи и другую живность в этом пруде, который он предварительно украсил кувшинками и другими растениями, чьи листья покрыли водоем плотным "ковром" из зелени.

Через некоторое время владелец водоема заметил, что в его саду завелся достаточно крупный древесный богомол (Hierodula tenuidentata), сутками сидевший на поверхности листьев в пруде. После его появления число рыбок в пруде начало стремительно уменьшаться, что, как обнаружил садовод, было связано с тем, что насекомое целенаправленно вылавливало и поедало их.

Он сообщил об этом авторам статьи, и они провели последующие пять дней, наблюдая за поведением беспозвоночного хищника. Ученые изначально сомневались в его заявлениях – глаза богомолов не приспособлены для "водной охоты" и они не знакомы с повадками гуппи и других рыб.

Все это, как оказалось, не мешало богомолу спокойно ловить и поедать рыбу. Он пользовался тем, что поверхность пруда была покрыта листьями кувшинок, на которых ему было удобно подстерегать гуппи, и ждал, когда любопытная рыба подплывет к поверхности воды, спутав тень богомола с комаром, мухой или другим насекомым.

За пять дней наблюдений богомол успел съесть сразу девять рыб, сжирая по два обитателя пруда каждый вечер. Как отмечает Баттистон, если другие древесные богомолы ведут себя подобным образом рядом с природными водоемами, они могут наносить серьезный ущерб их экосистемам и серьезным образом влиять на жизнеспособность популяций рыб.

В ближайшее время ученые планируют начать новую серию наблюдений за Hierodula tenuidentata. Они, как надеются натуралисты, помогут понять, охотятся ли богомолы на рыбу целенаправленно, как им удается вылавливать его и запоминают ли они подобные "рыбные места".