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Ученые открыли богомолов, охотящихся на рыбу

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© Фото : Rajesh PuttaswamaiahДревесный богомол, поедающий рыбокДревесный богомол, поедающий рыбок
© Фото : Rajesh Puttaswamaiah
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Биологи обнаружили в Индии крайне необычную популяцию богомолов, которые охотятся не на других насекомых, а на гораздо более крупную добычу – рыбок, подплывающих близко к поверхности рек и озер. Его описание было представлено в Journal of Orthoptera Research.

Кадр из замедленной съемки прыжка богомолов. Видео авторов статьи
© Burrows et al./Current Biology 2015
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"Похоже, что богомолы умеют запоминать то, где встречается добыча определенного типа, особенно та, которую можно легко поймать, что помогает им выживать и заставляет их возвращаться к "рыбным местам". Последующие наблюдения покажут, так ли это или нет", — отмечает Роберто Баттистон (Roberto Battiston) из Музея долины Брента (Италия).

Богомолы принадлежат к числу одних из самых крупных хищных насекомых, существующих на Земле. Они охотятся не только на беспозвоночных животных, но и на мелких ящериц, лягушек и птиц.

Эти насекомые особенно интересны тем, что самки могут поедать своих кавалеров во время спаривания, запасаясь белками для своего будущего потомства. Самцы многих видов богомолов выработали сложные поведенческие стратегии, которые с разной степенью успешности заставляют самку воспринимать их как брачного партнера, а не еду.

Баттистон и его коллеги открыли группу богомолов с крайне необычной диетой, расследуя случай, о котором им рассказал один из жителей города Карнатака в Индии, построивший небольшой сад и пруд на крыше своего дома.

Садовод-любитель, как отмечают ученые, пытался разводить рыбок-гуппи и другую живность в этом пруде, который он предварительно украсил кувшинками и другими растениями, чьи листья покрыли водоем плотным "ковром" из зелени.

Стрекоза на цветке в саду Qingdao, Китай
© AFP 2018 / Str
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Через некоторое время владелец водоема заметил, что в его саду завелся достаточно крупный древесный богомол (Hierodula tenuidentata), сутками сидевший на поверхности листьев в пруде. После его появления число рыбок в пруде начало стремительно уменьшаться, что, как обнаружил садовод, было связано с тем, что насекомое целенаправленно вылавливало и поедало их.

Он сообщил об этом авторам статьи, и они провели последующие пять дней, наблюдая за поведением беспозвоночного хищника. Ученые изначально сомневались в его заявлениях – глаза богомолов не приспособлены для "водной охоты" и они не знакомы с повадками гуппи и других рыб.

Все это, как оказалось,  не мешало богомолу спокойно ловить и поедать рыбу. Он пользовался тем, что поверхность пруда была покрыта листьями кувшинок, на которых ему было удобно подстерегать гуппи, и ждал, когда любопытная рыба подплывет к поверхности воды, спутав тень богомола с комаром, мухой или другим насекомым.

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© Фото : Sam Fabian
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За пять дней наблюдений богомол успел съесть сразу девять рыб, сжирая по два обитателя пруда каждый вечер. Как отмечает Баттистон, если другие древесные богомолы ведут себя подобным образом рядом с природными водоемами, они могут наносить серьезный ущерб их экосистемам и серьезным образом влиять на жизнеспособность популяций рыб.

В ближайшее время ученые планируют начать новую серию наблюдений за Hierodula tenuidentata. Они, как надеются натуралисты, помогут понять, охотятся ли богомолы на рыбу целенаправленно, как им удается вылавливать его и запоминают ли они подобные "рыбные места".

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