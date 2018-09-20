Российские ученые представили обновленную карту льда на Луне

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН представили обновленную карту распределения льда на поверхности Луны, сообщает в четверг ИКИ.

Предыдущая версия карты была представлена в 2015 году.

© Отдел ядерной планетологии ИКИ РАН Карты концентрации водяного льда в процентах по массе грунта в северном (слева) и южном (справа) околополярном регионе Луны, построенные по данным прибора ЛЕНД © Отдел ядерной планетологии ИКИ РАН Карты концентрации водяного льда в процентах по массе грунта в северном (слева) и южном (справа) околополярном регионе Луны, построенные по данным прибора ЛЕНД

"Обновлённую карту распределения водяного льда в грунте южного полюса Луны представил Алексей Малахов, научный сотрудник отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, на Европейском конгрессе по планетным исследованиям в Берлине. Карта построена по данным российского нейтронного телескопа LEND на борту аппарата LRO (НАСА), который к сентябрю 2018 года работает в космосе уже более восьми лет", — говорится в сообщении.

Прибор LEND принимает нейтронные потоки, исходящие от поверхности Луны, и определяет количество водорода, на основании которого можно сделать предположение о возможной доле водяного льда.

Благодаря LEND удалось установить наличие воды в южных приполярных районах, где её доля по массе может составлять до 0,5 процента. Кроме того, ученые выяснили, что лед в грунте Луны находится в районах, которые периодически освещаются Солнцем в течение лунных суток. До этого ожидалось, что лед на Луне может находиться только в постоянно затененных районах, потому что днем в условиях Луны будет мгновенно испаряться.

"Данные LEND показали: некоторые районы, где водорода и воды в грунте достаточно много, действительно, частично находятся в постоянно затенённых местах, но только частично — значительная их часть всё же освещается Солнцем в течение лунных суток", — отмечает ИКИ.

Также выяснилось, что количество водорода в затененных участках Луны не сильно выше, чем в освещаемых. "Значит, скорее всего, физические и химические процессы, которые происходят на Луне, более сложны, чем было принято думать до миссии LRO", — говорят ученые.

Кроме того, недавнее совместное исследование индийских и американских специалистов выявило "холодные ловушки" — приполярные области, где температура падает до 110 К (-163 градуса по Цельсию). Найденные LEND богатые льдом области лишь частично совпадают с расположением "ловушек".

LEND (Lunar Exploration Neutron Detector) — российский эксперимент в программе научных исследований с борта межпланетного аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) НАСА. Его цель – поиск водородосодержащих соединений, прежде всего, водяного льда в верхнем слое грунта (до 2 метров в глубину). Запуск LRO состоялся 18 июня 2009 года с космодрома Канаверал на ракете Atlas V. Работа аппарата на орбите Луны началась 15 сентября 2009. Миссия должна завершиться в 2019 году.