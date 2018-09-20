Климатологи заявили о начале эпохи "великих потопов" в Амазонии

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Частота наводнений в бассейне Амазонки и их сила выросла примерно в пять раз за последние годы из-за глобального потепления и сдвигов в характере течений и ветров в Атлантике, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"В прошлом, нас привлекали истории, связанные с наступлением тяжелых засух в регионе. Сейчас же мы нашли свидетельства того, что частота мощнейших наводнений резко выросла. Фактически, можно говорить о том, что экстремальные потопы происходили в Амазонии каждый летний сезон, начиная с 2009 и заканчивая 2015 годом", — заявил Джонатан Баричивич (Jonathan Barichivich) из университета Лидса (Великобритания).

Два года и год назад Россию, США, Англию и ряд других стран поразил целый ряд чрезвычайно мощных погодных явлений, таких как мощнейшие дожди и экстремально высокая жара летом в России и в Южной Азии, потопы во время осени и зимы в Англии и США.

Учащение различных потопов, периодов экстремальной жары и прочих необычных погодных явлений в последние годы заставляет многих ученых задуматься, связаны ли они с изменением климата и теми перестройками в течениях в море, движении ветров в воздухе и потоков воды на земле, которые несет за собой рост среднегодовых температур.

Сегодня ученые связывают многие из этих явлений с перестройками в характере работе климатического феномена Эль-Ниньо, характере движения вод Северо-Атлантического течения и многих других важнейших "дирижеров" погоды и климата на Земле.

Баричивич и его коллеги открыли еще один пример влияния глобального потепления на частоту различных катаклизмов, анализируя статистику по уровню воды в реке Риу-Негру, одном из крупнейших притоков Амазонки, которую собирали портовые службы бразильского города Манаус с 1903 года.

Этот город, как отмечают ученые, находится рядом с точкой впадения Риу-Негру в Амазонку, что позволяет использовать данные по уровню воды в его окрестностях для наблюдений за состоянием двух крупнейших рек центра Южной Америки.

Объединив хроники Манауса со спутниковыми снимками и аналогичными замерами в самой узкой части верховьев Амазонки, ученые смогли восстановить картину того, как часто происходили потопы и наводнения на территории ее бассейна в последние сто лет.

Эти наблюдения раскрыли тревожную тенденцию – частота развития как мощнейших потопов, так и продолжительных и очень серьезных засух заметно выросла в последние 50 лет, начиная с 1970 года. В общей сложности, частота развития самых мощных наводнений выросла примерно в пять раз, причем они начали происходить как в низовьях, так и в верховьях Амазонки.

Причиной наступления "эры потопов", как отмечают ученые, было то, что глобальное потепление ускорило и усилило работу так называемых "ячеек Уолкера" – систем ветров, связывающих холодные воды Тихого океана и теплые воды Атлантики. Их ускорение, в свою очередь, было связано с потеплением Атлантического океана, активизацией Эль-Ниньо и сдвигами в характере движения ветров в южном полушарии.

Как предполагают ученые, в будущем число потопов вырастет еще больше, так как температуры воды в Атлантике продолжат расти. С другой стороны, если Тихий океан станет более теплым, а Эль-Ниньо поменяет свой "знак", то тогда частота наводнений снизится, но все равно останется очень высокой, заключают Баричивич и его коллеги.