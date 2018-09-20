С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Россия по уровню вовлеченности женщин в научную деятельность занимает лидирующие позиции в мире, опережая Великобританию, Германию и Японию, сообщил первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников на экспертной сессии в рамках Второго Евразийского женского форума в Петербурге в четверг.
По словам Трубникова, в России женщины составляют значительную часть высококвалифицированных научных кадров. "На тысячу женщин 339 имеют диплом о высшем образовании. На тысячу мужчин — 264", — отметил он.
По его оценке, в области образования в России "позиция женщин еще сильнее". Так, доля женщин в профессорско-преподавательском составе российских университетов составляет 57%, в руководстве университетов — 53%, в числе ректоров — 16%.
Он в шутку назвал министерство науки и высшего образования "гендерно сбалансированным", поскольку в число заместителей министра пока входят две женщины и четверо мужчин, один пост пока остается вакантным.