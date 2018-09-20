РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые НАСА раскрыли секрет "качания" оси Земли

(обновлено: 11:48 20.09.2018)
019372
© NASA/JPL-CaltechНаправление «миграций» оси Земли (синяя линия) и их «виновники» - процессы в гидросфере (синее), отступление ледников (оранжевое) и процессы в мантии (красное)Направление «миграций» оси Земли (синяя линия) и их «виновники» - процессы в гидросфере (синее), отступление ледников (оранжевое) и процессы в мантии (красное)
© NASA/JPL-Caltech
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Небольшие сдвиги оси Земли, открытые несколько десятилетий назад, оказались связаны не только с завершением оледенения, но и движением потоков мантии и перераспределением массы воды в океанах. К такому выводу пришли геологи из НАСА, опубликовавшие статью в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Магнитные полюса Земли
© Fotolia / Petrovich12
Орбита Земли меняется каждые 405 тысяч лет, заявляют геологи
"Традиционно считается, что только завершение ледникового периода было главной причиной недавних смещений оси Земли. Мы создали компьютерную модель этого процесса и выяснили, что существует не один, а сразу три набора факторов", — заявил Сурендра Адхикари (Surendra Adhikari) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

Земля, в отличие от большинства планет Солнечной системы, обладает относительно стабильной осью. Благодаря гравитационному взаимодействию нашей планеты и Луны положение оси практически не менялось в последние несколько миллиардов лет, тогда как оси Марса, Урана и некоторых крупных лун планет-гигантов сдвигались на десятки градусов.

Тем не менее, как показывают наблюдения конца прошлого века, ось Земли все же немного, но сдвигается — примерно на десять сантиметров в год в сторону 74-го градуса западной долготы. Многие ученые считают, что это связано с завершением ледникового периода и изменениями в структуре ледовой шапки. Однако другие отмечают, что подобных процессов явно недостаточно для объяснения нынешней скорости смещения.

Внутреннее строение Земли
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в фотобанк
Геологи выяснили, что переворачивает магнитные полюса Земли

Адхикари и его коллеги создали компьютерную модель недр Земли, учитывающую, как различные процессы в литосфере и гидросфере влияют на положение оси, и выяснили, что на долю "наследия оледенения" приходится лишь треть от всех ее смещений. 

Ученые обратили внимание на то, что распределение материи внутри нашей планеты зависит не только от того, как сильно на ее поверхность давит ледовая шапка и где она расположена, но и от того, как двигаются потоки мантии в глубинных слоях недр, а также от распределения воды по океанам, рекам и почве.

Объединив данные сейсмических замеров, климатических спутников и прочих систем наблюдений за работой недр, геологи просчитали, как эти факторы влияют на движение оси. К их удивлению, оказалось, что влияние сравнительно равное и каждый из факторов объясняет сдвиги примерно на треть.

Так художник представил себе Лунуи Землю на ранних этапах своей жизни
© Laetitia Lalila
Планетологи выяснили, почему Луна вращается под "градусом" к Земле

В частности, ученые нашли свидетельства того, что осушение почв в США и Индии в середине прошлого века повлияло на положение оси Земли не меньше, чем отступление льдов северной полярной шапки и таяние Гренландии.

Все эти процессы, как отмечает Адхикари, следует учитывать при составлении климатических прогнозов и оценке того, как глобальное потепление и отступление ледников могут повлиять на облик планеты и ее жизнь в ближайшем будущем.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена