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РИА Наука
РИА Наука

На побережье в Новой Зеландии нашли гигантское пульсирующее существо

(обновлено: 08:02 20.09.2018)
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© РИА Новости / Коробейников ДмитрийПерейти в фотобанкНовая Зеландия, на побережье. Архивное фотоНовая Зеландия, на побережье. Архивное фото
© РИА Новости / Коробейников Дмитрий
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На побережье города Окленд в Новой Зеландии обнаружили необычное пульсирующее существо, передает FoxNews.

Как уточняет портал Stuff.co.nz, отдыхающие во время прогулки по пляжу обнаружили гигантскую монструозную медузу, которую выбросило на берег.

Ив и Адам Дикинсон нашли необычную медузу, относящуюся к виду волосистая цианея, на пляже недалеко от небольшого города Уоркуэрт на Северном острове.

"Медузы были повсюду, мы были очень удивлены. А затем мы увидели эту огромную медузу, которая показалась не похожей на других. Мы очень долго рассматривали ее, потому что она была красивого цвета и формы. Мой сын сказал, что она напоминает ему вулкан", — рассказала Ив Дикинсон.

При этом, как уточнила Диана Макферсон, ученый из Национального института исследований воды и атмосферы (NIWA), волосистые цианеи привычны для Новой Зеландии в теплое время года. Однако, по ее словам, эта медуза оказалась на берегу слишком рано.

"Обычно они приплывают весной и летом, потому что начинает цвести планктон", — пояснила она.

Портал отмечает, что волосистая цианея — это самая большая медуза, которую можно встретить в Новой Зеландии. Обычно они достигают 50 сантиметров в ширину, однако были зафиксированы случаи, когда размеры медуз этого вида превышали метр в диаметре.

Гигантский мертвый моллюск

Ветвистая офиура голова горгоны. Архивное фото.
© Public Domain / NOAA
На вьетнамском пляже нашли морского "монстра" с сотней щупалец
Велосипедисты, путешествующие по Новой Зеландии, обнаружили в минувшем августе на пляже кальмара длиной более четырех метров, сообщает Daily Mail.

Братья Дэниел, Джек и Мэтью Аплин наткнулись на гигантского мертвого моллюска рано утром 26 августа. Они измерили его рулеткой и позвонили в Национальный институт водных и атмосферных исследований.

Специалисты забрали беспозвоночное в лабораторию. Позже они заявили, что это типичный представитель гигантских кальмаров — рода глубоководных кальмаров.

"Волосатый монстр"

Озеро Канас, Китай
CC BY-SA 3.0 / Zuxy /
В Китае на видео попало загадочное существо, плавающее в озере
Также в августе стало известно о странном существе, которого вынесло волнами на побережье Камчатки. Находку удалось обнаружить одной из местных жительниц, которая поделилась кадрами таинственного "монстра" на Facebook.

"Делюсь с вами этой невероятной находкой. Что самое интересное — оно покрыто шерстью трубчатого вида. Может, это какое-либо древнее существо. Вот если бы отправить ученых в это место, чтоб они на это чудо посмотрели. Может, нам океан подбросил загадку", — написала Светлана Дяденко.

Пользователи в комментариях к посту предположили, что, скорее всего, Дяденко нашла глобстер — неопознанную органическую массу, которую вымывает на берег водоемов. Чаще всего это полуразложившиеся останки китов или акул.

Сотрудники института КамчатНИРО подтвердили агентству "Кам 24", что останки принадлежат обычному киту. Под воздействием морской воды и обитателей океана туша, по словам ученых, лишилась жировой прослойки и в результате приобрела такую причудливую форму.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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INNAMORATO31
А я видел 10-и метровую лысую корову. Но еще не нарисовал.))
07:55
20.09.2018
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karramba2
Медузу выбросило! Вот так новость!!!
07:55
20.09.2018
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