ФПИ: многоразовая ступень ракеты-носителя будет возвращаться на гиперзвуке

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Крылатая ступень российской многоразовой ракеты будет возвращаться на космодром на гиперзвуковой скорости, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"На дозвуковых демонстраторах, которые планируется сделать в течение ближайших четырех лет, будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета, а на гиперзвуковых, соответственно, гиперзвуковые режимы. Итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который должен будет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выхода на необходимую высоту, заканчивая возвращением с посадкой", — рассказали в ФПИ.

Он уточнил, что за основу прототипа возвращаемой крылатой ступени ракеты-носителя был взят проект "Байкал", который в свое время разрабатывался Центром им. Хруничева. Был проведен ряд научно-исследовательских работ, выпущена эскизная документация, рассмотрены несколько альтернативных схем. Так, пояснил представитель ФПИ, в "Байкале" крыло поворотное — когда ракета стартует, оно находится в сложенном состоянии, а после вывода на необходимую высоту полезной нагрузки, в безвоздушном пространстве крыло раскладывается, проходит гиперзвуковой, трансзвуковой и дозвуковой этапы, после чего ступень садится на полосу в автоматическом режиме по-самолетному.

Как ранее сообщил заместитель генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина по управлению проектами Дмитрий Герасимов, в рамках аванпроекта по созданию возвращаемой ступени подготовлены различные варианты компоновки, просчитана аэродинамика, весовая сводка и прочее. По его словам, итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который сможет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выведения на необходимую высоту, заканчивая возвращением и автоматической посадкой.