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Климатическая бомба: кто первым развяжет ядерную войну из-за пресной воды

(обновлено: 08:16 20.09.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / hlehnerer, Depositphotos / realinemediaИзменение климата и водные войныИзменение климата и водные войны
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / hlehnerer, Depositphotos / realinemedia
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Согласно популярной в последние годы концепции "климатических войн", по мере развития парникового эффекта повышается риск вооруженных конфликтов. Дефицит пресной воды, засухи, неурожаи вызывают массовую миграцию, политическая ситуация обостряется, начинаются боевые действия. Доказательство тому — гражданские войны в Судане и Сирии. Эту точку зрения поддерживают далеко не все.

Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии. Архивное фото
© AP Photo / Elias Asmare
Ученые назвали возможные "горячие точки" будущих войн за доступ к воде

Дарфурский конфликт и климат

В 2003-2005 годах межэтнические столкновения в западном регионе Судана, Дарфуре, унесли жизни нескольких сотен тысяч человек.

Некоторые политики пытаются объяснить это экологическими причинами: засухами, дефицитом пресной воды, неурожаями.

Дарфурский конфликт называют первой в мире "климатической войной". Эту концепцию активно продвигают академические ученые, экологи и политики в ЕС и США.

Бедная страна с очень ограниченными водными ресурсами, слабой государственной властью не сумела справиться с последствиями изменения климата, полагают сторонники новой теории. Нехватка воды, наступление пустыни, падеж скота из-за отсутствия пастбищ привели к миграции арабских кочевых племен на юг и гражданской войне.

© МеркаторЗона Дарфурского конфликта
© Меркатор
Зона Дарфурского конфликта

Сирийская война и засуха

Питер Глейк из Тихоокеанского института изучения развития, экологии и безопасности (США) в статье "Вода, засуха, изменение климата и конфликт в Сирии" пишет, что сирийская война началась в 2012 году по многим причинам: многолетние политические, религиозные и социальные проблемы, ухудшающиеся экологические условия. Особую роль сыграли дефицит пресной воды, неэффективное управление водными ресурсами, устаревшая ирригационная система, изменение климата.

Айсберг на фоне гор
© Depositphotos / GUDKOVANDREY
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Конфликту предшествовала засуха 2006-2011 годов, которую эксперты считают самой продолжительной за всю историю цивилизации в зоне Плодородного полумесяца, и неурожаи. Началась массовая миграция сельского населения в города, из-за безработицы возникли беспорядки.

Глейк указывает, что население Сирии с 1950-го по 2012 год выросло с трех до 22 миллионов, водообеспеченность упала с 5500 до 760 кубометров на человека в год. За XX век страна перенесла шесть сильных засух.

К экологии добавились экономические факторы. Интенсивное сельское хозяйство истощило подземные воды, необходимые для орошения посевов. Разрешение приватизировать землю в итоге вынудило фермеров-арендаторов сниматься с насиженных мест.

© Depositphotos / LesniewskiКрупнейшие водные объекты на территории Сирии
© Depositphotos / Lesniewski
Крупнейшие водные объекты на территории Сирии

Другой взгляд на причины конфликтов

Дарфурский конфликт не мог возникнуть из-за нехватки пресной воды и неурожаев, уверен Ян Селби из Сассекского университета (Великобритания), который вместе с коллегами исследовал ситуацию в регионе. По их данным, водный поток Нила через Судан, уровень озера Насер не меняются с 1960-х. Дождевые осадки до нулевых в целом были выше нормы, после 1990 года сильных засух не наблюдалось. Самые массовые беспорядки происходили как раз в богатых сельских регионах с хорошими водными ресурсами.

Дарфурский конфликт — это следствие колонизации страны Великобританией, интеграции в глобальную капиталистическую экономику, постоянное "строительство государства" под присмотром международных организаций в интересах местных элит.

Принц Уэльский Чарльз. Архивное фото
© AP Photo / Alastair Grant, File
Принц Чарльз: миграционный кризис и терроризм зависят от климата

"Изменение климата не может переломить эту тенденцию ни в Судане, ни где бы то ни было", — утверждают ученые.

По поводу связи вооруженных конфликтов с антропогенным изменением климата в научной среде нет консенсуса, полагает Селби. Он подробно изучил природные условия в Сирии до войны. Действительно, сильнейшая засуха была, но только в северо-восточном регионе, и не пять лет подряд, а три сезона: 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009. Хуже всего пришлось городам Эль-Камышлы, где в 2007-2008 годах выпала четверть среднего уровня осадков за последние 30 лет, и Дейр-эр-Зор — лишь 12 процентов.

Миграцию полутора миллионов человек из-за засухи Селби также ставит под сомнение. По данным ООН, к лету 2009 года сельскую местность покинули 40-60 тысяч семей. Причем не столько из-за неурожаев, сколько вследствие экспериментов с экономикой. Ученый не обнаружил связи между засухой, миграцией и политическим кризисом в стране.

Селби не отрицает влияния климатических факторов, однако у гражданской войны в Сирии есть более значимые причины.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Институт водных проблем РАНШкала удельной водообеспеченности
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Институт водных проблем РАН
Шкала удельной водообеспеченности

Дон на сухом пайке

Россия очень хорошо обеспечена пресной водой, но неравномерно. Сергей Семенов, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля и представитель России в Межправительственной группе экспертов по изменению климата — МГЭИК (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) — приводит такие данные: суммарные водные ресурсы в центре и на юге европейской части России составляют около девяти процентов общероссийских, а проживает здесь 76 процентов населения.

"В перспективе в XXI веке в целом для территории России водообеспеченность в расчете на человека повысится на пять-десять процентов из-за ожидаемого увеличения водных ресурсов вследствие изменения глобального климата и демографических факторов. Однако в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах водообеспеченность может уменьшиться из-за региональных проявлений изменения глобального климата, роста водопотребления и населения", — поясняет он РИА Новости. 

Река Дон в черте города Ростов-на-Дону. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Росводресурсы: сильное маловодье ожидается этим летом на Дону

В южных регионах некоторый дефицит водных ресурсов уже просматривается, отмечает эксперт.

Это подтверждают на кафедре гидрологии суши географического факультета МГУ и указывают на четыре маловодных периода в бассейне Дона, которые наблюдаются с середины прошлого века. Последний, самый аномальный, длился с 2007 по 2015 год. Водный дефицит реки составил 44,3 кубических километра.

© Фото : Мария Киреева/МГУОбмеление одного из притоков Цимлянского водохранилища в мае 2015 года
© Фото : Мария Киреева/МГУ
Обмеление одного из притоков Цимлянского водохранилища в мае 2015 года

Как рассказала РИА Новости Мария Киреева, младший научный сотрудник кафедры, в 2014-2015 годах возникли проблемы с судоходством, во время сгонов воды реку переходили буквально вброд. Из кранов у жителей окрестных городов текла солоноватая вода, потому что в русло и на подземные горизонты проникало море. Цимлянское водохранилище зацвело. В населенных пунктах в низовье Дона была реальная угроза перебоя в водоснабжении.

Гидрологи объясняют это климатическими изменениями, произошедшими с конца 1970-х. Обмеление Дона обусловлено в первую очередь аномально теплыми, малоснежными зимами и, соответственно, дефицитом талых вод. Проблему отчасти усугубили повышенное производство сельскохозяйственной продукции, особенно зерна, и усиленный забор воды на орошение полей.

© РИА Новости / Анна ОсюкБассейн реки Дон
© РИА Новости / Анна Осюк
Бассейн реки Дон

"Водные войны" и ядерная угроза

Возобновляемые водные ресурсы планеты составляют примерно 42 800 кубических километров в год. Но разделены они между странами очень неравномерно: в Канаде на душу населения воды в десять тысяч раз больше, чем в Кувейте. Особенно влаги не хватает на Ближнем Востоке и в Африке.

По прогнозам, к 2025 году население планеты увеличится до восьми миллиардов человек, причем треть будет проживать в странах с "водным стрессом". Прежде всего пострадают регионы с высокой рождаемостью и засушливым климатом.

© Иллюстрация РИА НовостиСведения о наиболее и наименее обеспеченных странах по возобновляемым водным ресурсам
© Иллюстрация РИА Новости
Сведения о наиболее и наименее обеспеченных странах по возобновляемым водным ресурсам

Сейчас в мире одна из основных причин дефицита "качественной" воды — загрязнение. Это в ряде случаев способствует международной напряженности, поскольку многие реки и водоемы используются разными странами. Например, бассейны рек Урал и Кура частично расположены за пределами России — в Казахстане, Грузии, Азербайджане, Турции. Иртыш протекает по территории России, Казахстана и Китая. Экологическая проблема между государствами обострилась, когда в 2005 году в результате аварии на китайском химзаводе в реку Сунгари, питающую Амур, сбросили сотни тонн зараженной воды.

Согласно справке Института водных проблем, за 1950-2000 годы из-за водных ресурсов возникло 507 споров, и 21 из них привел к военным акциям. Ученые все чаще оперируют терминами "водный голод", "водные войны". Например, в 1964-1965 годах Израиль развязал "войну за воду", чтобы помешать Сирии построить отводной канал с Голанских высот, откуда питаются река Иордан и Тивериадское озеро.

Вода служит инструментом давления на противника в вооруженных конфликтах. В 2012 году антиправительственные силы в Сирии в боях за Алеппо сильно повредили водопровод, от которого зависели три миллиона человек.

Ребенок в ручного насоса. Пешавар, Пакистан
© REUTERS / Fayaz Aziz
Ученые: первая ядерная война на Земле может начаться из-за воды

Особую озабоченность у экспертов-гидрологов вызывает Азия с ее быстрыми темпами роста населения и экономики. Воды там требуется все больше. Прогнозируют, что к середине XXI века четверть Азиатского региона станет зоной водных конфликтов.

В стадии обострения находится раздор из-за доступа к реке Инд между ядерными державами — Индией и Пакистаном.

Африка, где свирепствуют засухи и варварски эксплуатируются водные ресурсы, — один из самых проблемных регионов. За последние годы площадь озера Чад, которое служит источником воды для сорока миллионов граждан четырех стран, уменьшилась на 15 процентов.

"Риски, связанные с пресными водами, значительно вырастут при увеличении концентрации парниковых газов в атмосфере", — цитирует Сергей Семенов один из выводов Пятого оценочного доклада МГЭИК.

Поскольку планета неоднородна в климатическом и экологическом отношении, неодинаковы и последствия потепления для регионов.

Мальчик пьет воду из канистры на фоне муссоных облаков в городе Карачи
© REUTERS / Akhtar Soomro
Без воды: питьевой кризис назначили на 2035 год

"Причем различия в количестве осадков, выпадающих во влажных и засушливых регионах, а также в течение влажного и сухого сезонов, будут увеличиваться (с исключениями)", — говорит ученый, ссылаясь на тот же доклад. И добавляет: "В большинстве регионов сухих субтропиков ресурсы поверхностных и подземных вод сократятся, что усилит конкуренцию за воду между секторами экономики".

"Замечу: между секторами экономики, не между странами. Сейчас в СМИ любят поговорить о климатических войнах. По-моему, климатические войны — фантазия, хотя между некоторыми государствами и наблюдается напряженность из-за пограничных водоемов. У современных региональных конфликтов более традиционные корни — конкуренция за политическое, экономическое и идеологическое влияние", — заключает Семенов.

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