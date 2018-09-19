Корабль "Союз" с "дыркой" разрешили использовать как спасательную капсулу

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-09", в борту которого было обнаружено отверстие от сверла, допущен к продолжению полета в составе Международной космической станции (МКС) и использованию для спуска экипажа на Землю, сообщил в ходе заседания совета главных конструкторов по российскому сегменту МКС первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

"Нарушение герметичности станции устранено, штатное давление восстановлено, транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-09" допущен к продолжению полета в составе российского сегмента МКС и выполнению функции корабля-спасателя", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РКК "Энергия".

Экипаж МКС 30 августа обнаружил на борту корабля "Союз МС-09" отверстие, через которое со станции уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты направились залить отверстие герметиком, но командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей выразил мнение, что вместо спешки лучше подождать следующего дня, дать специалистам подумать. В подмосковном ЦУП решили действовать сразу, и космонавты успешно загерметизировали отверстие.