МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Группа морских археологов Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) объявила о вероятном обнаружении обломков корабля "Индевор", первого корабля британского первооткрывателя капитана Джеймса Кука, сообщается на сайте организации.

По их данным, точное местоположение корабля может находиться у города Ньюпорт штата Род-Айленд на восточном побережье США.

"RIMAP совместно с Австралийским национальным морским музеем определила вероятное место в гавани Ньюпорт, в котором может быть "Индевор", — говорится в заявлении.

По их словам, они потратили на изучение побережья около 25 лет, однако, чтобы точно определить, находится ли там знаменитый корабль, группе еще предстоит проделать кропотливую работу.

Детали и 3D-изображения предполагаемого местонахождения корабля археологи намерены представить на пресс-конференции в пятницу. В организации отметили, что в 2018 году исполняется 250 лет с даты начала экспедиции Кука, когда британский первооткрыватель покинул Англию и отправился к берегам Новой Зеландии и Австралии.

СМИ отмечают, что если находка подтвердится, сразу несколько стран могут претендовать на право владеть кораблем, поскольку он исторически связан с Британией и Австралией, а обломки находятся у берегов США.