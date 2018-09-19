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Пермское вымирание было "мгновенным", заявляют геологи

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© Victor LeshykТак художник представил себе животных, бегущих от извержения вулкана в будущей АргентинеТак художник представил себе животных, бегущих от извержения вулкана в будущей Аргентине
© Victor Leshyk
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Китайские ученые нашли свидетельства того, что Пермское вымирание, крупнейшая катастрофа в истории Земли, произошла за "мгновения" по геологическим меркам, за считанные тысячи лет. Их выводы были представлены в журнале GSA Bulletin.

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© Matt Celeskey
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"Скорее всего, 90% видов животных, существовавших в Пермском периоде, исчезло за несколько тысяч лет или даже меньший период времени. Текущие методики датировок не позволяют нам сузить эту оценку до цифры, меньшей, чем 30 тысяч лет", — рассказывает Шэн Шучжун (Shen Shuzhong) из Института геологии и палеонтологии КАН в Нанкине (Китай).

Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Наиболее значительным считается "великое" Пермское вымирание, когда исчезло более 95% всех живых существ, населявших планету, в том числе причудливых звероящеров, близких родичей предков млекопитающих, и целого ряда морских животных.

Существуют свидетельства того, что в это время в атмосферу и океаны были выброшены большие количества углекислого газа и метана, резко изменивших климат и сделавших Землю крайне жаркой и засушливой. Как показывают исследования российских геологов, эти выбросы вышли на поверхность планеты на территории Восточной Сибири, в окрестностях плато Путорана и Норильска, где примерно 252 миллиона лет назад произошли мощнейшие излияния магмы.

Большинство ученых сегодня уверено в том, что эти излияния лавы были замешаны в вымирании животных, однако конкретный механизм их действия на климат и экосистемы Земли пока остается предметом споров.

Так художник представил себе животных, бегущих от извержения вулкана в будущей Аргентине
© Victor Leshyk
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Часть геологов считает, что его действие было "мгновенным" – оно сразу погубило огромное число животных, тогда как их противники полагают, что вымирание могло растянуться на несколько миллионов лет и было связано с рядом косвенных экологических последствий этих излияний.

Шучжун и его коллеги выяснили, что сторонники первой теории были гораздо ближе к истине, изучая породы, которые формировались во время извержений в Сибири на дне морей, покрывавших почти всю поверхность современного Китая в конце палеозоя.

Им удалось найти крайне необычные отложения в центральных регионах провинции Гуаньси, которые одновременно рассказали им о том, как быстро погибли животные, и как протекал сам процесс их вымирания.

Породы на острове Шпицберген, в которых ученые нашли следы шестого массового вымирания животных
© Фото : Dierk Blomeier. For David P.G. Bond and colleagues, GSA Bulletin, 2015
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Эта часть Китая в то время была покрыта большим количеством мелководий, отложения на дне которых формировались примерно в 100 раз быстрее, чем в других уголках Земли. Благодаря этому следы конца Пермской эпохи, в том числе и окаменелые останки морской фауны, здесь сохранились гораздо лучше, что позволило ученым очень точно вычислить их возраст и понять, когда началась катастрофа и с чем она была связана.

Как показывают их расчеты, Пермское вымирание началось примерно 251 миллион 939 тысяч лет назад, что совпадает по времени с пиком извержений на плато Путорана. В это мгновение времени, как показывают останки фауны Гуаньси того времени, дно моря покрылось толстым слоем вулканического пепла, а примерно треть видов морских животных, живших в то время в морях на месте будущего Китая, бесследно исчезла.

Вид с воздуха на кальдеру вулкана Тамбора
© Фото : Jialiang Gao
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Причиной этого, судя по изменениям в долях изотопов кислорода и углерода, было то, что температуры воздуха и воды резко повысились на 5-10 градусов Цельсия. Это, вероятно, привело к резкой перестройке океанических и атмосферных "конвейеров" течений и ветров и крайне резким переменам в работе экосистем во всех уголках Земли.

Все это, как отмечают ученые, говорит о том, что излияния магмы в Восточной Сибири почти мгновенно убили флору и фауну Пермского периода, потратив на это от пары тысяч до 30 тысяч лет. Это ставит под сомнение теории, предполагающие, что у Пермского вымирания было несколько фаз и этапов, заключают геологи.

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