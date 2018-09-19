Расходы на научные исследования растут, заявила Голикова

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Рост расходов на научные исследования и разработки гражданского назначения фиксируются в бюджете, так как впервые сфера наука попадает в число национальных приоритетов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы фиксируем в федеральном бюджете рост расходов на научные исследования и разработки гражданского назначения, что тоже существенно, поскольку сфера науки впервые попадает в национальный приоритет и становится фактически национальным проектом",- сказала Голикова на российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.