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Астрономы открыли аналог планеты Вулкан из сериала Star Trek

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© University of FloridaТак художник представил себе планету Вулкан в созвездии ЭриданаТак художник представил себе планету Вулкан в созвездии Эридана
© University of Florida
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Ученые обнаружили крайне необычную "супер-Землю" на небольшом расстоянии от Земли, похожую по своему облику и положению на знаменитый Вулкан, родину мистера Спока из сериала Star Trek. Их выводы были представлены в журнале MNRAS.

Так художник представил себе татуин Kepler-453
© Фото : Mark Garlick
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"Фанаты "Звездного пути" хорошо знакомы с этой звездной системой – именно здесь, как указывают различные карты и сам создатель сериала, Джин Роденберри, должна находиться планета Вулкан. Она, как в сериале, так и в реальности, вращается вокруг центральной звезды этой тройной системы", — рассказывает Грегори Генри (Gregory Henry), астроном из университета Теннесси в Нэшвилле (США).

За последние годы, как рассказывают ученые, телескоп "Кеплер" и ряд наземных обсерваторий открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы. Большая часть из них оказалась "горячими юпитерами", крупными газовыми гигантами, или же "суперземлями" – каменистыми планетами, чья масса в 1,8-3 раза больше земной.

Несмотря на это, астрономам все же удалось обнаружить несколько десятков потенциально обитаемых планет, многие из которых напоминают по своему облику различные планеты из научно-фантастических книг, сериалов и фильмов. К примеру, сегодня ученые знают о существовании примерно дюжины аналогов Татуина из "Звездных войн" – планет, вращающихся вокруг нескольких звезд одновременно.

Генри и его коллеги добавили к их числу и потенциальную родину мистера Спока, одного из главных героев сериала Star Trek, изучая данные, полученные проектом Dharma Planet Survey в рамках наблюдений за ближайшими к Земле звездами. 

Участники этой инициативы уже несколько лет пытаются найти следы существования экзопланет, вращающихся по вытянутым или далеким орбитам вокруг далеких звезд, наблюдая за небольшими периодическими сдвигами в их спектре, связанными с гравитационными взаимодействиями светил и их спутников.

Схема звездной системы, в которой обитает сразу пять звезд
© Фото : Marcus Lohr
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Только сейчас им удалось открыть первую планету, наблюдая за HD 26965, или 40 Эридана, одной из ближайших тройных звездных систем по отношению к Солнцу и Земле. Эта звездная "семья" состоит из одной солнцеподобной звезды, а также белого и красного карлика, вращающихся вокруг более крупного светила.

Три года назад ученые заметили необычные сдвиги в спектре этой звезды, не связанные с ее гравитационными взаимодействиями с карликами. Это заставило их предположить, что рядом с "кузиной Солнца" может прятаться планета, расположенная относительно близко по отношению к этому светилу. 

Как показали повторные наблюдения, это действительно было так – вокруг 40 Эридана А вращается крупная землеподобная планета, чья масса примерно в 8 раз выше, чем у Земли. Она находится внутри центральной части "зоны жизни" и совершает один оборот вокруг светила примерно за 42 дня.

Планета Фомальгаут
© NASA / ESA, L. Calcada
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По словам Генри и его коллег, температуры на ней будут достаточно высокими, но пригодными для жизни, что роднит ее с Вулканом – мифической родиной Спока, расположенной в той же звездной системе. Как предполагают ученые, настоящий "Вулкан" имеет относительно высокие шансы на то, что на его поверхности существует внеземная жизнь, так как его звезда очень похожа на Солнце по своему характеру и уровню магнитной и вспышечной активности.

Дальнейшие наблюдения за "Вулканом", как надеются ученые, помогут нам раскрыть его состав и понять, какие условия царят на его поверхности, что критически важно для оценки его обитаемости.

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