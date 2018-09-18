Телескоп TESS передал на Землю первые "научные" снимки

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Орбитальная обсерватория TESS передала на Землю первые "научные" снимки, полученные в рамках своеобразной "переписи" всех планет Млечного Пути. Фотографии и прочие данные были опубликованы на сайте НАСА.

"Благодаря TESS, у нас появилась возможность забросить сеть в "море звезд", кишащее бесчисленным множеством еще не открытых и неизведанных миров. Я уверен, что он откроет огромное число новых планет. Первые фотографии, полученные камерами TESS, на деле показывают, что ему под силу найти полноценную копию Земли", — заявил Пол Герц (Paul Hertz), глава Астрофизического подразделения НАСА.

Телескоп TESS был запущен в апреле этого года в качестве замены для его знаменитого предшественника, орбитальной обсерватории "Кеплер", открывшей тысячи экзопланет за восемь лет работы. Запасы топлива на его борту сейчас подходят к концу, и ученые ожидают, что он окончательно прекратит наблюдения в самое ближайшее время.

В отличие от него, TESS будет следить не за одним участком неба, как это делал "Кеплер" в первые четыре года работы на орбите, а за разными уголками космоса, где находятся интересные ученым звезды и планеты.

Еще одним новшеством станет то, что TESS будет следить не за солнцеподобными, а за более яркими звездами, о планетах которых астрономы сегодня практически ничего не знают. Их "перепись", как надеются ученые, покажет, как часто могут формироваться аналоги Земли у более крупных и ярких светил, и насколько вероятно зарождение жизни на их поверхности.

Как и "Кеплер", TESS будет открывать новые планеты, отыскивая периодические колебания в яркости звезд, свидетельствующие о том, что их свет временно загородила одна или несколько планет.

Подобная методика позволяет достаточно быстро и точно открывать планеты, близко расположенные к звездам, однако у нее есть и несколько минусов. К примеру, она не приспособлена для поисков очень небольших и далеких планет, совершающих один виток вокруг светила за несколько сотен лет, и она не позволяет точно определить массу открытых экзомиров.

По этой причине все самые интересные открытия TESS будут дополнительно изучены крупнейшими наземными телескопами, способными открывать планеты по сдвигам в спектре их звезд, и строящейся орбитальной обсерваторией "Джеймс Уэбб", которая заменит "Хаббл" в начале 2020 годов.

Сейчас TESS начал официальную работу в "обзорном" режиме, в рамках которого он проведет последующие два года, непрерывно наблюдая за различными крупными секторами ночного неба на протяжении примерно месяца. В общей сложности он покроет 85% от общей площади небесной сферы, и получит, как надеются ученые, достаточное количество данных для открытия первых полноценных двойников Земли и проведения почти полной "переписи" планет нашей Галактики.