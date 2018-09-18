Путин утвердил состав наблюдательного совета Роскосмоса

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета Государственной корпорации "Роскосмос", соответствующий указ размещен во вторник на портале правовой информации.

Данный документ вступает в силу со дня его подписания – 18 сентября 2018 года.

В обновленный Набсовет вошли 11 чиновников, в том числе вице-премьер РФ Юрий Борисов, командующий космическими войсками Александр Головко и глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

В то же время состав совета покинули гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов и некоторые другие государственные деятели.