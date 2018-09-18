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РИА Наука
РИА Наука

Ученые открыли новые типы личности

(обновлено: 15:41 18.09.2018)
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© Depositphotos / SergeyNivensМозг или сердце?Мозг или сердце?
© Depositphotos / SergeyNivens
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Исследователи из Северо-Западного университета (штат Иллинойс, США) представили новую концепцию классификации людей по типам личности, сообщает портал Medical Xpress.

Подростки
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В современной психологии выделяют пять измерений личности — экстраверсия, способность к компромиссу, сознательность, эмоциональная нестабильность и открытость перед знаниями и новым опытом. Из этих черт формируется три типа личности — люди, чрезмерно контролирующие себя, люди, не способные держать себя в руках, и люди с устойчивой психикой. Анализ больших данных помог исследователям расширить эти категории.

Искусственный интеллект исследовал анкеты более полутора миллионов человек со всего мира, информацию собирали десятки лет. Изначально компьютер определил 16 категорий личности, однако ученые уточнили параметры, и число типов сократилось до четырех — "типичный", "замкнутый", "эгоцентрик" и "образец для подражания".

"Типичного" человека характеризует открытость и высокая степень экстраверсии, но низкая открытость к новому опыту. По словам исследователей, женщин в этой категории больше, чем мужчин.

Девушка
© Depositphotos / SIphotography
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"Замкнутый" человек эмоционально стабилен, закрыт и обращен в себя, что, впрочем, не мешает ему находить точки соприкосновения с другими людьми.

"Образцы для подражания" обладают стабильной психикой, открыты и даже зависимы от получения новых знаний и опыта, а также весьма сговорчивы. Исследователи отмечают, что такие характеристики чаще встречаются среди женщин.

"Эгоцентриков" отличает высокая экстраверсия, однако по трем другим показателям — сознательности, способности находить с людьми компромиссы, открытости всему новому — их результат ниже среднего.

При этом в течение жизни люди меняют типы личности. Так, эгоцентричным человек чаще всего бывает в молодости — обычно, это подростки мужского пола. С возрастом же повышается вероятность стать "ролевой моделью".

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