Россия осуществила поставки для второй очереди АЭС "Куданкулам" в Индии

ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Россия отгрузила в Индию материалов и оборудования для строительства второй очереди (энергоблоки №№3 и 4) АЭС "Куданкулам" на сумму около полумиллиарда долларов, сообщил РИА Новости президент инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" группы ASE Валерий Лимаренко.

"По состоянию на лето текущего года осуществлена отгрузка оборудования и материалов контейнерными перевозками и судовыми партиями на общую стоимость около 0,5 миллиарда долларов США в контрактных ценах. Основу отгрузок составляют оборудование и материалы, необходимые в первоочередной монтаж на энергоблоки", — рассказал Лимаренко в кулуарах проходящей в Вене 62-й генеральной конференции МАГАТЭ.

"В настоящее время на площадке АЭС развернуты и полномасштабно ведутся строительные работы по основному и вспомогательному зданиям реакторного отделения и зданию турбинного отделения, а также земляные работы по большинству титульных зданий и коммуникационных тоннелей площадки второй очереди", — отметил он.

Строительство АЭС "Куданкулам" — крупнейший объект российско-индийского экономического сотрудничества. Первый блок станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Второй блок в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.

Сейчас идет строительство второй очереди (блоки №№3 и 4) АЭС "Куданкулам", готовится строительство третьей очереди (блоки №№5 и 6) этой станции. Генеральный подрядчик (в части инжиниринга, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт" (входит в группу ASE).