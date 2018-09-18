Саблезубого кота, кости которого нашли в Крыму, назвали Таврик

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Саблезубый кот, кости которого были найдены в карстовой пещере в районе строительства федеральной трассы "Таврида" в Крыму, получил кличку Таврик, сообщил во вторник крымский спелеолог, член Совета отделения Русского географического общества в Республике Крым Геннадий Самохин.

Пещера была обнаружена летом 2018 года при проведении дорожных работ по строительству федеральной автотрассы "Таврида". По данным РГО, пещера начала формироваться около 5 миллионов лет назад. Пещера превосходит по размерам все известные пещеры Внутренней гряды предгорного Крыма. Ее протяженность около 1,3 тысячи метров. В пещере были обнаружены останки древних животных, в том числе кости взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана, носорога Мерка, и саблезубой кошки.

По словам Самохина, который в числе первых спустился в пещеру, ее обнаружение — уникальное событие.

"Там обнаружено порядка 100 кубометров костных останков доледниковой эпохи. Среди них уже определены останки мастодонта, носорога, гигантского страуса и саблезубого кота. Мы даже дали название ему — саблезубый кот Таврик", — сказал Самохин.

По информации спелеолога, трасса будет проходить на этом же месте, но будет принято альтернативное проектное решение — мост или эстакада. Временно, пока будет проектное решение приниматься, на полтора года будет сделан объезд этой территории.

По словам Самохина, в пещере еще предстоит выполнить большой объем исследований.

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