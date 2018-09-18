Биологи из России узнали, как иммунитет "изгоняет" пневмонию из легких

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российские и зарубежные ученые раскрыли механизм, помогающий организму находить возбудителей пневмонии внутри иммунных клеток легких и "выкуривать" их оттуда. Их выводы были представлены в журнале Cell Reports.

"Бактерии из рода Legionella — удобная модель для изучения различных форм пневмонии, возникающих подобных образом. Детальное рассмотрение механизмов ответа клетки на возбудителя инфекции позволит подобрать адекватные методы лечения", — заявил Александр Полторак из Петрозаводского государственного университета, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

По статистике ВОЗ, пневмония и другие формы воспаления легких поражают каждый год примерно 450 миллионов человек и уносят жизни еще 4 миллионов жителей планеты. Сильнее всего от нее страдают дети – примерно пятая часть детских смертей сегодня связана с тяжелыми инфекциями легких.

Помимо классического пневмококка, симптомы, похожие на пневмонию или воспаление легких, могут вызывать многими другими микробами, а также грибками и вирусами. Один из самых известных "альтернативных" возбудителей пневмонии – микроб Legionella pneumophila, вызывающий знаменитую "болезнь легионеров".

Эти бактерии, как объясняют Полторак и его коллеги, не просто размножаются внутри легких, но и проникают внутрь определенных типов иммунных клеток и живут внутри них. Ученых давно интересовало то, как иммунитет находит следы Legionella pneumophila внутри самого себя и "изгоняет" микроба из зараженных клеток.

Клетки человека и других многоклеточных существ содержат в себе множество систем, определяющих наличие инфекции внутри себя и запускающих процесс "запрограммированного" самоуничтожения.

Подобный подход позволяет замедлить распространение инфекции и помогает иммунитету быстрее опознавать и нейтрализовать патоген, однако при развитии "болезни легионеров" он не работает, так как микробы прячутся от этих систем внутри пузырьков из жидкости, которые или изначально существуют внутри иммунных клеток, или создаются микробами.

Тем не менее, иммунитет как-то находит бактерий и "изгоняет" их из этих пузырьков. Принципы работы механизма их обнаружения оставались загадкой для генетиков и биологов. Российские ученые и их западные коллеги дали ответ на этот вопрос, проследив за тем, как вели себя эти микробы и их "жертвы" внутри легких мышей.

Как оказалось, проникновение микробов внутрь иммунных клеток приводило к тому, что те начинали вырабатывать особый класс молекул, так называемые гуанилат-связывающие белки (GBP).

Эти вещества соединялись с поверхностью пузырьков, где жили Legionella pneumophila, и разрушали их, в буквальном смысле "выкуривая" бактерий внутрь остальной части клетки. Здесь их распознавали классические системы предупреждения, что приводило к гибели иммунного тельца и запуску полноценной иммунной реакции.

Открыв эти молекулы, биологи проверили, что произойдет, если удалить те гены, которые отвечают за их производство. Как показали опыты на новой группе мышей, подобная процедура лишала грызунов способности сопротивляться инфекции и ускоряла их гибель.

Как надеются исследователи, собранные ими данные помогут медикам и ученым найти более эффективные и быстрые способы лечения "болезни легионеров" и других форм воспаления легких, возникающих схожим путем.