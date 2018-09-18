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Генная терапия впервые вылечила мышей от кокаиновой зависимости

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / SergeyNivensСтруктура ДНК и генетический кодСтруктура ДНК и генетический код
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / SergeyNivens
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Молекулярные биологи из США разработали генную терапию, которая делает мышей невосприимчивыми к действию кокаина и защищает их от передозировки, разрушая все молекулы наркотика, попадающие в организм. Их выводы были представлены в журнале Nature Biomedical Engineering.

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"Мы показали, что мы можем сделать пациента "неуязвимым" для действия наркотика на протяжении очень долгого времени, трансплантировав в его кожу стволовые клетки с модифицированной ДНК. Подобный подход, в отличие от "обычной" генной терапии, несет за собой минимальный риск", — заявил Мин Сюй (Ming Xu) из университета Чикаго (США).

Кокаин был впервые выделен из листьев коки немецким химиком Альбертом Ниеманном в 1956 году. Это вещество долгое время считалось лекарственным средством и находилось в свободном обращении на протяжении второй половины 19 века. К началу 20 века наркотический характер экстракта из листьев коки стал очевиден, и к середине столетия промышленное производство и продажи кокаина прекратились.

Регулярный прием кокаина способствует развитию паранойи, чрезвычайно высокой раздражительности и склонности к суициду при лишении доступа к наркотику. Передозировка кокаином приводит к резкому росту артериального давления, проблемам с дыханием и внутримозговым кровоизлияниям, что чаще всего становится причиной смерти, так как сегодня не существует средств, позволяющих быстро удалить кокаин из крови.

Сюй и его коллеги уже несколько лет работают над созданием подобных препаратов и пытаются найти способ "научить" организм разлагать молекулы кокаина в тот момент, когда они попадают организм и тем самым защищать мозг от их действия.

Бездомный в кепке с надписью Сделаем Америку снова великой в автобусе в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
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Примерно десять лет назад ученые обнаружили, что подобную роль может исполнять фермент BChE, который производится клетками печени для разложения различных сложных биологических молекул, в том числе героина и кокаина. Небольшие модификации в структуре BChE резко повысили активность этого фермента по отношению к кокаину и сделали его самым перспективным средством для борьбы с этим наркотиком.

Проблема, как отмечает Сюй, заключалась в том, что молекулы новой версии BChE оказались очень нестабильными и быстро распадались при попадании в кровоток, что сделало этот белок практически бесполезным для борьбы с передозировкой кокаина и лечения зависимости.

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Сюй и его коллеги решили эту проблему, воспользовавшись недавно открытым геномным редактором CRISPR/Cas9 для вставки "инструкций" по производству этих молекул в геном стволовых клеток кожи мышей.

Подобные клетки, в свою очередь, можно имплантировать в организм грызуна, где они одновременно будут исполнять свои "обычные" функции, обновляя кожу мышей, и непрерывно производить большие порции молекул BChE.

Как показали опыты на мышах, страдавших от кокаиновой зависимости, небольшие "пластыри" из подобной кожи в несколько раз снизили приток гормона удовольствия при приеме кокаина и подавили фактически все видимые поведенческие эффекты. Более того, ни один грызун не погиб при вводе смертельной дозы наркотика, тогда как все особи из контрольной группы погибли.

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Этот эффект сохранялся на протяжении года после завершения всех экспериментов, что говорит о том, что подобные клетки продолжают вырабатывать фермент на протяжении крайне длительного и потенциально неограниченного периода времени.

Аналогичным образом, по словам генетиков, можно модифицировать и стволовые клетки кожи человека. Предварительные опыты такого рода уже ведутся в лаборатории Сюя, и сейчас ученые ожидают получения разрешения на ведение опытов с участием добровольцев.

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