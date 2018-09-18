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Маск не исключает, что отправится к Луне вместе с японцем Маэдзавой

(обновлено: 08:09 18.09.2018)
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© AP Photo / Damian DovarganesГенеральный директор SpaceX Илон Маск. Архивное фотоГенеральный директор SpaceX Илон Маск. Архивное фото
© AP Photo / Damian Dovarganes
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ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Владелец SpaceX Илон Маск не исключил, что тоже отправится в полет к Луне вместе с японским миллиардером Юсукой Маэдзавой.

Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Японский миллиардер станет первым туристом SpaceX, отправившимся к Луне

"Что касается того, чтобы мне полететь, я не уверен, но, может, я приму участие в этом путешествии, я не знаю", — сказал Маск на презентации в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии под одобрительные возгласы оплатившего полет японца. Трансляция велась на сайте компании.

Компания, как и сам первый турист, не раскрывают стоимость полета, но известно, что Маэдзава внес предоплату за него. Миллиардер купил не только свое место, но еще кресла для "шести-восьми" человек. Маэдзава сообщил, что надеется в 2023 году взять в полет представителей мира искусства, которых путешествие к Луне вдохновит на новые творения, для них оно будет "бесплатным".

Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket), строительство которой уже началось. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы BFR обойдется в сумму более 5 миллиардов долларов. Маск сообщил, что внесенные Маэдзавой средства помогут осуществить разработку транспортной системы.

"Это опасно… вы должны быть очень храбрым, чтобы совершить это", — сказал Маск, добавив, что пока у компании нет уверенности в успехе проекта.

Луна во время затмения над Сочи. 27 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Он отметил, что также не уверен в сроках предстоящего полета.

"Это необыкновенно большая ракета, в ней куча передовых технологий, и мы не можем быть на 100% уверены, что сможем добиться успеха в том, чтобы она полетела, нет уверенности на 100%, это, думаю, вероятно, но не наверняка. Мы сделаем все, чтобы она полетела настолько скоро, насколько можем и настолько безопасно, насколько можем", — сказал Маск.

Ранее в понедельник на презентации в Калифорнии SpaceX представила первого космического туриста, который совершит полет на орбиту Луны на строящейся системе BFR, им стал японский миллиардер, музыкант и коллекционер искусства 42-летний Юсаку Маэдзава. Путешествие на орбиту Луны и обратно, по расчетам SpaceX, составит четыре-пять дней.

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