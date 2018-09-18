Национальное конгресс-бюро хочет привлечь мероприятия научной сферы в ДВФУ

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" планирует привлекать в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) международные деловые мероприятия в сфере науки, сообщил РИА Новости глава ассоциации Алексей Калачев.

По его словам, ДВФУ на сегодняшний день является единственной во Владивостоке площадкой для конгрессно-выставочных мероприятий. В то же время кампус университета уже не вмещает мероприятие такого масштаба как Восточный экономический форум, участие в котором приняло более шести тысяч человек.

"Здесь не нужно быть специалистом для того, чтобы понять, что эти площади не предназначены для форумов такого масштаба. Это должен быть современный оборудованный комплекс для различных мероприятий, с залами-трансформерами, с выставочными площадями, которые позволяют выдержать различные экспонаты", — заявил Калачев.

"Это не означает, что если отсюда уйдет Восточный экономический форум, то ДВФУ не сможет себя загружать. Мы будем привлекать мероприятия, относящиеся к сфере науки. Кстати, до 70% проводимых мероприятий — мероприятия научной сферы. Они разные по тематике, по численности. У ДВФУ как раз есть залы для организации сессий, конференций. Мы совместно будем бороться за эти мероприятия, подавать заявки, обеспечивать вуз", — отметил глава Национального конгресс-бюро.

Калачев отметил, что Приморский край для Национального конгресс-бюро является одним из приоритетных регионов, с одной стороны, потому что это приоритет государственной политики, с другой – он располагается на шестом месте в топ-20 рейтинге событийной активности регионов, который для себя выстроили специалисты ассоциации, поэтому планируется активно продвигать эту территорию.

Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" создана в ноябре 2017 года при поддержке правительства России для эффективного развития событийной отрасли страны, интеграции в мировую индустрию встреч.