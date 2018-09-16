Ученые обнаружили у растений аналог нервной системы

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Растения могут передавать информацию об опасности с помощью системы, напоминающей нервную систему животных. Об этом говорится в статье американских и японских исследователей в журнале Science.

Ученые выяснили, что при повреждении листка растения стебель и листья "узнают" об этом из-за изменения количества кальция. В лаборатории был создан молекулярный сенсор, обнаруживающий флуоресцентное вещество, которое реагирует на содержания кальция.

В ходе исследования специалисты также заметили увеличение и уменьшение уровня кальция у растений в различных условиях. По мнению ученых, эти изменения создают импульсы, передающиеся от одного нейрона к другому и оповещающие об опасности.