МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Внутренняя комиссия РКК "Энергия", завершившая расследование появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", представила в своих выводах "Роскосмосу" последние фотографии корабля на этапе сборки, где на корпусе нет никакого отверстия, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Он пояснил, что противометеоритная защита – специальные алюминиевые панели, которые по требованию NASA с 2012 года ставятся на бытовой отсек космического корабля "Союз" с целью обеспечения дополнительной безопасности от микрометеоритов и космического мусора.
После того, как корабль оснастили противометеоритными панелями и закрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией, "Союз МС-09" был направлен в цех окончательной сборки, а затем на тестирования систем в контрольно-испытательную станцию на территории РКК "Энергии", после чего был доставлен на космодром Байконур.
"Таким образом, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было проведено в те 180 суток между тем, как покинул цех в РКК "Энергии" и запуском на орбиту", — отметил собеседник агентства.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о возможной причастности американских астронавтов к сверлению отверстия в "Союзе". Рогозин отказался комментировать эту версию, хотя 3 сентября заявлял, что отверстие могло быть сделано в космосе кем-то из членов экипажа. В среду о версии причастности американских астронавтов, как одной из приоритетных, написала газета "Коммерсант". Вице-премьер Юрий Борисов назвал такие сообщения неприемлемыми и призвал дождаться окончания расследования. После этого Рогозин тоже написал, что нужно завершить расследование, прежде чем делать выводы.