МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Внутренняя комиссия РКК "Энергия", завершившая расследование появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", представила в своих выводах "Роскосмосу" последние фотографии корабля на этапе сборки, где на корпусе нет никакого отверстия, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Последние фотографии обшивки космического корабля "Союз МС-09" были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия". Фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты. По фотографии никаких отверстий на корпусе не обнаружено", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что противометеоритная защита – специальные алюминиевые панели, которые по требованию NASA с 2012 года ставятся на бытовой отсек космического корабля "Союз" с целью обеспечения дополнительной безопасности от микрометеоритов и космического мусора.

После того, как корабль оснастили противометеоритными панелями и закрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией, "Союз МС-09" был направлен в цех окончательной сборки, а затем на тестирования систем в контрольно-испытательную станцию на территории РКК "Энергии", после чего был доставлен на космодром Байконур.

"Таким образом, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было проведено в те 180 суток между тем, как покинул цех в РКК "Энергии" и запуском на орбиту", — отметил собеседник агентства.

Глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов 10 сентября представил доклад по итогам расследования внутренней комиссии предприятия генеральному директору госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину. После этого была создана комиссия самой госкорпорации, которую возглавил первый замруководителя "Роскосмоса" Николай Севастьянов. По словам Рогозина, сроки комиссии не установлены, поскольку основная задача комиссии – докопаться до истины. В то же время ранее пресс-служба "Роскосмоса" заявляла, что представит отчет о причинах появления отверстия к середине сентября. Источник РИА Новости, знакомый с докладом внутренней комиссии РКК "Энергия", утверждает, что комиссии не удалось установить истинные причины и виновных в появлении отверстия.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о возможной причастности американских астронавтов к сверлению отверстия в "Союзе". Рогозин отказался комментировать эту версию, хотя 3 сентября заявлял, что отверстие могло быть сделано в космосе кем-то из членов экипажа. В среду о версии причастности американских астронавтов, как одной из приоритетных, написала газета "Коммерсант". Вице-премьер Юрий Борисов назвал такие сообщения неприемлемыми и призвал дождаться окончания расследования. После этого Рогозин тоже написал, что нужно завершить расследование, прежде чем делать выводы.