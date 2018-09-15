В "Роскосмосе" провели совещание по созданию ракеты "Союз-5"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" проводит совещание с конструкторами по ракете "Союз-5" на фоне того, что генконструктор ракеты покинул проект.

"Сегодня же в Королеве руководители предприятий, участвующих в создании "Союза-5", вместе с конструкторами анализируют ход создания этой новой ракеты", — написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на свой странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что главный разработчик ракеты "Союз-5" Игорь Радугин ушел из РКК "Энергия" (Королев, Московская область) и стал заместителем генерального директора частной компании S7 Space, где займется созданием многоразовой ракеты. Ранее S7 Space неоднократно критиковали ракету "Союз-5" за ее несовременность и отсутствие многоразовости.