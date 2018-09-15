Источник рассказал о планах по запуску ракет "Союз" с космодрома Куру

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские ракеты "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат-М" дважды до конца года стартуют с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Большая группа специалистов НПО им. Лавочкина приступила на космодроме Куру к испытаниям разгонного блока "Фрегат-М", который будет использован при запуске европейского метеорологического спутника MetOp-C. Расчеты самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры прибудут на космодром Куру в середине октября для работ по испытаниям и сборке ракеты "Союз-СТ" и подготовки наземного оборудования к предстоящему пуску. Сам пуск ракеты запланирован на 7 ноября", — сказал собеседник.

До конца года с Куру предстоит запустить еще один "Союз" — на 14 декабря намечен пуск ракеты "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" и кластером из двух спутников — итальянским космическим аппаратом для детального радиолокационного зондирования Земли CSG-1 и европейским космическим телескопом для поиска экзопланет CHEOPS.

Европейская метеосистема MetOp создается с 2006 года, когда был запущен первый спутник системы — MetOp-A. MetOp-B стартовал в 2012 году. Запуски космических аппаратов MetOp-A и MetOp-B осуществлялись с космодрома Байконур ракетами "Союз-2.1а". С запуском третьего спутника система будет развернута полностью. MetOp — первая европейская метеорологическая система, построенная на "полярных" спутниках, орбиты которых пролегают над полюсами планеты на высоте 812-818 км, что позволяет получать оперативную информацию с Северного и Южного полюсов, называемых "кухней погоды". До создания системы MetOp европейцы имели в эксплуатации только метеоспутники, располагавшиеся на геостационарной орбите, откуда полярные районы просматриваются плохо.