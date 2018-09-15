МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Комиссия госкорпорации "Роскосмос" по расследованию причин появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09" перепроверит данные внутренней комиссии РКК "Энергия" к началу следующей недели, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Первое заседание комиссии "Роскосмоса" состоится в начале следующей недели. К тому моменту представители госкорпорации и включенные в состав комиссии специалисты ракетно-космической отрасли должны изучить и проверить выводы внутренней комиссии РКК "Энергия" с целью определения полноты предоставленных данных", — сказал собеседник.

По его словам, сейчас расследование ведётся по трем направлениям, все из которых предусматривают преднамеренное сверление отверстия в космическом корабле: на Заводе экспериментального машиностроения, на космодроме Байконур и, наконец, в космосе.

10 сентября глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов представил доклад по итогам расследования внутренней комиссии предприятия генеральному директору госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину. После этого была создана комиссия самой госкорпорации, которую возглавил первый замруководителя "Роскосмоса" Николай Севастьянов. По словам Рогозина, сроки комиссии не установлены, поскольку основная задача комиссии – докопаться до истины. В то же время ранее пресс-служба "Роскосмоса" заявляла, что представит отчет о причинах появления отверстия к середине сентября. Источник РИА Новости, знакомый с докладом внутренней комиссии РКК "Энергия" утверждает, что комиссии не удалось установить истинные причины и виновных в появлении отверстия.