Запуск японского космического грузовика "Конотори-7" откладывается

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости. Запуск японской ракеты Н2В с космическим грузовиком "Конотори-7" на борту откладывается, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Запуск должен был состояться в 5.59 в субботу (23.59 14 сентября мск), однако за полчаса до запуска на странице трансляции появилась надпись о том, что запуск будет отложен. Ранее запуск также был перенесен с 11 сентября.

"Конотори-7" должен доставить на МКС капсулу, которая спустит на Землю результаты экспериментов, проведенных на борту станции. Предстоит проверить ее устойчивость к нагрузкам при прохождении в твердых слоях атмосферы, а также убедиться в её способности безопасно доставить на Землю груз из космоса. Кроме того, внимание привлекает экспериментальный набор из двух малых спутников STARS-Me, которые являются первым шагом к осуществлению проекта о строительстве космического лифта.

Новая дата запуска пока не сообщается.