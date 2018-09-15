Мифические приборы, существование которых подтвердила наука

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Викинги ориентировались в море с помощью солнечного камня, парфяне знали электричество, а древние греки создали первую паровую машину. Археологические находки последнего времени подтверждают: люди, жившие тысячи лет назад, владели технологиями, сравнимыми с современными.

Батарейка из кувшина

В 1938 году на раскопках в Худжут-Рабу к востоку от современного Багдада австрийский археолог Вильгельм Кениг нашел глиняный кувшин размером с мужской кулак. Горлышко сосуда было залито битумом, а внутри находились свернутый лист меди и железный стержень. Характерные следы коррозии на металле наводили на мысль, что в кувшине когда-то была кислота — уксус или вино.

Кениг сразу предположил, что перед ним гальванический элемент, иными словами — электрическая батарейка возрастом почти в три тысячи лет. Однако тогда это никто не принял всерьез.

Спустя полвека студенты колледжа Смита из США под руководством профессора математики и истории науки Маржори Сенешаль сделали точную копию багдадской "батарейки", наполнили сосуд уксусом, и тот дал напряжение в 1,1 вольта.

К настоящему времени обнаружено двенадцать кувшинов, подобных багдадскому артефакту. Для чего они использовались, неясно. Кениг считал, что парфяне с помощью батарейки наносили тонкий слой позолоты на керамику, украшения и статуэтки. Немецкий археолог Герхард Эггерт опроверг это предположение, указав, что народы, жившие на территории современного Ирака, не были знакомы с цинком, который требуется для гальванического золочения.

Канадский историк Пол Кейзер выдвинул версию, что багдадская конструкция — не батарейка, а древнее устройство для обезболивающих процедур. По мнению британского исследователя Пола Крэддока, артефакт использовали в культовых обрядах, помещали внутрь статуй богов: прикасаясь к ним, верующие получали легкий удар током.

© CC BY-SA 2.5 / Ironie Составные части "багдадской батарейки" © CC BY-SA 2.5 / Ironie Составные части "багдадской батарейки"

Паровой двигатель возрастом две тысячи лет

Первые работающие паровые двигатели широкой публике представили в XVII веке итальянец Джованни Бранка и испанец Иеронимо де Бомонт. В 1698 году британский военный инженер Томас Севери оформил патент на паровую машину. Если же верить описаниям и чертежам, приведенным в трактате Герона Александрийского "Пневматика", уже две тысячи лет назад древние греки создавали механизмы, приводимые в движение силой пара.

Так называемый эолипил, сконструированный самим Героном, представлял собой сферу, которая вращалась вокруг своей оси благодаря пару, выбрасываемому под давлением из двух сопел. Направленные в разные стороны, они создавали крутящий момент, за счет чего эолипил совершал до 1500 оборотов в минуту при довольно низком давлении. Именно такую скорость развивают современные образцы, построенные по чертежам древнегреческого изобретателя.

Древнегреческий компьютер

Был у древних греков и своего рода компьютер — сложное механическое устройство из трех десятков бронзовых шестерен, нескольких циферблатов и стрелок, с его помощью эллины рассчитывали движение небесных тел и могли точно предсказывать даты астрономических событий.

Упоминания об этом загадочном приспособлении постоянно встречаются в античной литературе, но обнаружили его только в начале ХХ века на римском корабле, затонувшем возле греческого острова Антикитера. Отсюда и общепринятое название — антикитерский механизм.

С затонувшего судна археологи подняли лишь отдельные части античного прибора, а полностью реконструировал его в 1959 году английский историк науки Дерек де Солла Прайс.

В начале нулевых исследователи, занятые в международном проекте Antikythera Mechanism Research Project, выяснили, что с помощью этого устройства можно очень точно предсказывать солнечные и лунные затмения. Интересно, что прибор учитывает эллиптичность орбиты движения Луны, используя синусоидальную поправку.

© CC BY 2.5 / Marsyas Фрагмент антикитерского механизма, поднятого в 1900 году с затонувшего римского корабля © CC BY 2.5 / Marsyas Фрагмент антикитерского механизма, поднятого в 1900 году с затонувшего римского корабля

Магический камень викингов

© Фото : Museum of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge Ученые выяснили, зачем викинги колонизировали Гренландию

Средневековые скандинавские саги рассказывают о солнечном камне, с помощью которого викинги ориентировались в море. Долгое время сведения из литературных памятников всерьез не воспринимали, а навигационное мастерство древних скандинавов оставалось загадкой, пока в 1967 году датский археолог Торкилд Рамскоу не предположил, что волшебный камень — кристалл исландского шпата.

Этот прозрачный минерал умеет разделять обычный и поляризованный свет. Если навести на него лазерную указку, луч расщепится — один пройдет сквозь камень, как сквозь обычное стекло, а второй, поляризованный, отклонится от первого луча на расстояние хода. Физики называют это двойным лучепреломлением, и именно с его помощью викинги определяли местонахождение солнца даже в облачную погоду. Ведь если знать, где находится солнце, можно установить стороны света (солнце в полдень находится над точкой юга).

Окончательно спор о солнечном камне викингов закрыла археологическая находка: на затонувшем корабле эпохи британской королевы Елизаветы I рядом с компасом нашли кристалл исландского шпата. В 2011 году группа ученых под руководством Ги Ропара из Реннского университета (Франция) доказала, что английские моряки использовали его для навигации, так как пушки, находившиеся на корабле, влияли на положение стрелки компаса, а компенсировать это отклонение мореплаватели тогда не умели.