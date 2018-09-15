РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Мифические приборы, существование которых подтвердила наука

(обновлено: 08:09 15.09.2018)
010720
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / nejron, Elenarts, biletskiy_eДревние мореплавателиДревние мореплаватели
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / nejron, Elenarts, biletskiy_e
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Викинги ориентировались в море с помощью солнечного камня, парфяне знали электричество, а древние греки создали первую паровую машину. Археологические находки последнего времени подтверждают: люди, жившие тысячи лет назад, владели технологиями, сравнимыми с современными.

Батарейка из кувшина

Археологические раскопки. Архивное фото
© Fotolia / Krugloff
В Ираке обнаружили древний шумерский порт
В 1938 году на раскопках в Худжут-Рабу к востоку от современного Багдада австрийский археолог Вильгельм Кениг нашел глиняный кувшин размером с мужской кулак. Горлышко сосуда было залито битумом, а внутри находились свернутый лист меди и железный стержень. Характерные следы коррозии на металле наводили на мысль, что в кувшине когда-то была кислота — уксус или вино.

Кениг сразу предположил, что перед ним гальванический элемент, иными словами — электрическая батарейка возрастом почти в три тысячи лет. Однако тогда это никто не принял всерьез.

Спустя полвека студенты колледжа Смита из США под руководством профессора математики и истории науки Маржори Сенешаль сделали точную копию багдадской "батарейки", наполнили сосуд уксусом, и тот дал напряжение в 1,1 вольта.

К настоящему времени обнаружено двенадцать кувшинов, подобных багдадскому артефакту. Для чего они использовались, неясно. Кениг считал, что парфяне с помощью батарейки наносили тонкий слой позолоты на керамику, украшения и статуэтки. Немецкий археолог Герхард Эггерт опроверг это предположение, указав, что народы, жившие на территории современного Ирака, не были знакомы с цинком, который требуется для гальванического золочения.

Канадский историк Пол Кейзер выдвинул версию, что багдадская конструкция — не батарейка, а древнее устройство для обезболивающих процедур. По мнению британского исследователя Пола Крэддока, артефакт использовали в культовых обрядах, помещали внутрь статуй богов: прикасаясь к ним, верующие получали легкий удар током.

© CC BY-SA 2.5 / IronieСоставные части "багдадской батарейки"
© CC BY-SA 2.5 / Ironie
Составные части "багдадской батарейки"

Паровой двигатель возрастом две тысячи лет

Глиняная доска открытая в Древней Олимпии с выгравированной надписью, изображающей тринадцать стихов из 14-й рапсодии Одиссеи. 30 апреля 2018
© REUTERS / Greek Culture Ministry
В Греции обнаружили старейший из известных фрагментов "Одиссеи"
Первые работающие паровые двигатели широкой публике представили в XVII веке итальянец Джованни Бранка и испанец Иеронимо де Бомонт. В 1698 году британский военный инженер Томас Севери оформил патент на паровую машину. Если же верить описаниям и чертежам, приведенным в трактате Герона Александрийского "Пневматика", уже две тысячи лет назад древние греки создавали механизмы, приводимые в движение силой пара.

Так называемый эолипил, сконструированный самим Героном, представлял собой сферу, которая вращалась вокруг своей оси благодаря пару, выбрасываемому под давлением из двух сопел. Направленные в разные стороны, они создавали крутящий момент, за счет чего эолипил совершал до 1500 оборотов в минуту при довольно низком давлении. Именно такую скорость развивают современные образцы, построенные по чертежам древнегреческого изобретателя.

Древнегреческий компьютер

Статуя Философ из Антикитеры
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Греческие археологи рассказали о новых находках у острова Антикитера
Был у древних греков и своего рода компьютер — сложное механическое устройство из трех десятков бронзовых шестерен, нескольких циферблатов и стрелок, с его помощью эллины рассчитывали движение небесных тел и могли точно предсказывать даты астрономических событий.

Упоминания об этом загадочном приспособлении постоянно встречаются в античной литературе, но обнаружили его только в начале ХХ века на римском корабле, затонувшем возле греческого острова Антикитера. Отсюда и общепринятое название — антикитерский механизм.

С затонувшего судна археологи подняли лишь отдельные части античного прибора, а полностью реконструировал его в 1959 году английский историк науки Дерек де Солла Прайс.

В начале нулевых исследователи, занятые в международном проекте Antikythera Mechanism Research Project, выяснили, что с помощью этого устройства можно очень точно предсказывать солнечные и лунные затмения. Интересно, что прибор учитывает эллиптичность орбиты движения Луны, используя синусоидальную поправку.

© CC BY 2.5 / MarsyasФрагмент антикитерского механизма, поднятого в 1900 году с затонувшего римского корабля
© CC BY 2.5 / Marsyas
Фрагмент антикитерского механизма, поднятого в 1900 году с затонувшего римского корабля

Магический камень викингов

Дощечка со сценой из Библии, выточенная из викингской моржовой кости
© Фото : Museum of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge
Ученые выяснили, зачем викинги колонизировали Гренландию
Средневековые скандинавские саги рассказывают о солнечном камне, с помощью которого викинги ориентировались в море. Долгое время сведения из литературных памятников всерьез не воспринимали, а навигационное мастерство древних скандинавов оставалось загадкой, пока в 1967 году датский археолог Торкилд Рамскоу не предположил, что волшебный камень — кристалл исландского шпата.

Этот прозрачный минерал умеет разделять обычный и поляризованный свет. Если навести на него лазерную указку, луч расщепится — один пройдет сквозь камень, как сквозь обычное стекло, а второй, поляризованный, отклонится от первого луча на расстояние хода. Физики называют это двойным лучепреломлением, и именно с его помощью викинги определяли местонахождение солнца даже в облачную погоду. Ведь если знать, где находится солнце, можно установить стороны света (солнце в полдень находится над точкой юга).

Окончательно спор о солнечном камне викингов закрыла археологическая находка: на затонувшем корабле эпохи британской королевы Елизаветы I рядом с компасом нашли кристалл исландского шпата. В 2011 году группа ученых под руководством Ги Ропара из Реннского университета (Франция) доказала, что английские моряки использовали его для навигации, так как пушки, находившиеся на корабле, влияли на положение стрелки компаса, а компенсировать это отклонение мореплаватели тогда не умели.

© CC BY 2.0 / the paleobearКристалл исландского шпата, с помощью которого во время плавания викинги определяли местоположение солнца
© CC BY 2.0 / the paleobear
Кристалл исландского шпата, с помощью которого во время плавания викинги определяли местоположение солнца
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена