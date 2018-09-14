"Союз МС-08" с тремя космонавтами вернется на Землю 4 октября

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-08" с российским космонавтом Олегом Артемьевым и астронавтами НАСА Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом на борту вернется на Землю 4 октября, сообщили РИА Новости в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"По имеющимся предварительным расчетным данным, отстыковка корабля от МКС запланирована на 11.22 мск. Посадка ожидается в 14.44 мск", — сказал представитель ЦУП.

Корабль запустили на ракете "Союз-ФГ" с Байконура вечером 21 марта, а после двух суток полета, 24 марта, он пристыковался к Международной космической станции.

Экипаж взял с собой на станцию официальный мяч чемпионата мира по футболу Telstar 18. Его вернул на Землю другой российский космонавт Антон Шкаплеров, прибывший на МКС раньше Артемьева.

Артемьев вместе с Сергеем Прокопьевым (прибыл на МКС на "Союзе МС-09" 8 июня) вышли 15 августа в открытый космос для установки аппаратуры российско-германского эксперимента по мониторингу диких животных и птиц ICARUS. Они провели за бортом станции почти восемь часов — на полтора часа больше запланированного из-за сложностей в прокладывании кабелей по внешней поверхности станции.

Кроме того, космонавты проголосовали на выборах главы Подмосковья 9 сентября прямо с МКС.