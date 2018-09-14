Космическое агентство ОАЭ хочет расширить сотрудничество с Россией

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Космическое агентство ОАЭ видит направления для расширения сотрудничества с Россией в сфере технологий и обучения, заявил РИА Новости директор по космической политике и регулированию Космического агентства ОАЭ Насер ар-Рашеди.

"Мы видим точки для сотрудничества, которые сейчас находятся в разработке и обсуждаются, в сфере технологий обслуживания, в науке и образовании. Обсуждение некоторых из этих вопросов уже подходит к концу, планируются выездки на объекты", — рассказал ар-Рашеди.

Он добавил, что эмиратское агентство хотело бы получить доступ к некоторым российским космическим сервисам, например, к организации пусков и дистанционным измерениям, и изучает возможности сделать это.

Также, по словам ар-Рашеди, ОАЭ заинтересованы в том, чтобы отправить своих студентов в российские институты, в том числе в Сколково. Там эмиратские студенты смогли бы изучать русский язык, астрофизику и космическую инженерию.

В 2015 году российская госкорпорация "Роскосмос" и Космическое агентство ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись о стратегическом партнерстве в космической отрасли, включая обучение персонала и оказание наземной поддержки.

Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости сообщили, что корпорация ведет переговоры о полете на Международную космическую станцию (МКС) со странами Персидского залива. В апреле 2019 года планируется краткосрочный полет на МКС подданного ОАЭ. Обсуждается возможность длительного космического полета эмиратского космонавта и краткосрочный полет подданного Бахрейна.