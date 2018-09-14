Новые "дыры" в корабле "Союз" не появились, сообщил источник

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Никаких новых "дыр" в корабле "Союз МС-09", пристыкованном к МКС, не появилось, ранее обнаруженное отверстие просверлено только в корпусе, а не в изоляции, покрывающей корабль, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Никаких новых следов от сверла ни на МКС, ни в пристыкованных к ней кораблях "Союз" нет. Однако еще в ходе работ 30 августа с помощью эндоскопа было выяснено, что отверстие от сверла не сквозное — до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритной защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящуюся на расстоянии полутора сантиметров от него… Это все то же самое отверстие, что и ранее, а не какие-то новые следы", — рассказал собеседник агентства.
Против диверсии говорят и данные еще одного источника, согласно которым, центры управления полетом как в Москве, так и в Хьюстоне фиксировали плавно увеличивающийся темп снижения давления в течение нескольких дней до обнаружения отверстия. Отток воздуха был слаб, о чем говорит то, что скорость падения давления на станции достигла выходящих за рамки допустимых значений не в одночасье, а за несколько суток.
"Более правдоподобной, на основании имеющихся данных, видится версия, что герметик из заделанного еще на Земле отверстия начало постепенно высасывать в космос, пока отверстие полностью не открылось", — отмечал еще один собеседник агентства.
Сейчас ведет работу комиссия "Роскосмоса". Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поговорил по телефону с администратором НАСА Джимом Брайденстайном. Они обсудили, в частности, и проблему "дыры" в обшивке "Союза", договорились о взаимодействии на уровне технических экспертов и, как отмечали в "Роскосмосе", "договорились воздерживаться от каких-либо предварительных выводов и предоставления каких-либо объяснений до окончательного завершения расследования".