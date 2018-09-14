Новые "дыры" в корабле "Союз" не появились, сообщил источник

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Никаких новых "дыр" в корабле "Союз МС-09", пристыкованном к МКС, не появилось, ранее обнаруженное отверстие просверлено только в корпусе, а не в изоляции, покрывающей корабль, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что космонавты на станции с помощью эндоскопа выяснили, что человек, просверливший отверстие в корпусе корабля, досверлил до противометеоритной защиты, находящейся от корпуса корабля на расстоянии в 15 миллиметров, после чего проделал отверстие и в нем.

"Никаких новых следов от сверла ни на МКС, ни в пристыкованных к ней кораблях "Союз" нет. Однако еще в ходе работ 30 августа с помощью эндоскопа было выяснено, что отверстие от сверла не сквозное — до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритной защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящуюся на расстоянии полутора сантиметров от него… Это все то же самое отверстие, что и ранее, а не какие-то новые следы", — рассказал собеседник агентства.

Как ранее объяснял РИА Новости другой источник, версия о диверсии на станции исключена, так как для того, чтобы сделать отверстие в столь неудобном месте, понадобилось бы сверло длиной порядка полуметра. На борту станции такого инструмента нет.

Против диверсии говорят и данные еще одного источника, согласно которым, центры управления полетом как в Москве, так и в Хьюстоне фиксировали плавно увеличивающийся темп снижения давления в течение нескольких дней до обнаружения отверстия. Отток воздуха был слаб, о чем говорит то, что скорость падения давления на станции достигла выходящих за рамки допустимых значений не в одночасье, а за несколько суток.

"Более правдоподобной, на основании имеющихся данных, видится версия, что герметик из заделанного еще на Земле отверстия начало постепенно высасывать в космос, пока отверстие полностью не открылось", — отмечал еще один собеседник агентства.

Утечку воздуха на МКС нашли почти две недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю. Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации, видимо, стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. Внутреннее расследование РКК "Энергия", производителя корабля, признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных, отмечал другой источник агентства.

Сейчас ведет работу комиссия "Роскосмоса". Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поговорил по телефону с администратором НАСА Джимом Брайденстайном. Они обсудили, в частности, и проблему "дыры" в обшивке "Союза", договорились о взаимодействии на уровне технических экспертов и, как отмечали в "Роскосмосе", "договорились воздерживаться от каких-либо предварительных выводов и предоставления каких-либо объяснений до окончательного завершения расследования".