Овчинин заявил, что выйдет в открытый космос с Прокопьевым

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 14 сен — РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин сообщил, что выйдет в открытый космос вместе со своим коллегой Сергеем Прокопьевым, который уже находится на Международной космической станции.

"Дата пока уточняется… Мы будем выходить с Сергеем Прокопьевым", — сказал журналистам Овчинин перед началом экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Ранее он уже сообщал, что его выход в открытый космос, в том числе, будет связан с недавно обнаруженным в обшивке корабля "Союз МС-09" отверстием.

Для Прокопьева за время его пребывания на МКС это будет второй выход в открытый космос после 15 августа, когда работал в паре с Олегом Артемьевым. Артемьев вернётся на Землю до запуска корабля Овчинина.

В пятницу источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что российские космонавты в ноябре-декабре могут совершить два внеплановых выхода в открытый космос, чтобы выяснить, есть ли на поверхности космического корабля "Союз МС-09" сквозное отверстие.

Алексей Овчинин отправится на Международную космическую станцию вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом 11 октября на корабле "Союз МС-10". Сергей Прокопьев прибыл на МКС 8 июня 2018 года на "Союзе МС-09" с астронавтом Европейского космического агентства (ESA) немцем Александром Герстом и американкой Сериной Ауньен.

Утечку воздуха на МКС нашли две недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.